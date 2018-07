Transport públic

La CUP de Reus demana parades de bus a demanda per a les dones en franges horàries de risc

La CUP vol que els busos de Reus “ofereixin parades intermèdies per a les dones quan sigui fosc per garantir la seguretat d’aquestes en l’espai públic durant la nit o franges horàries de més risc”. Una moció que la Candidatura presenta amb el suport del col·lectiu Hora Violeta en un context en què “les agressions masclistes dibuixen un escenari molt alarmant”.

Segons Marta Llorens, “es tracta de permetre que les dones que ho sol·licitin puguin baixar de l’autobús en un punt intermedi entre dues parades oficials per reduir la distància de carrers que haurà de caminar sola fins a arribar a casa”. En aquest sentit, la regidora ha comentat que Reus no disposa de cap línia que circuli en horari de nit, per tant, “la proposta de parades intermèdies, inicialment, s'hauria de posar en pràctica en les primeres i les darreres franges horàries del dia tenint en compte l'adaptació de l'horari segons l'època de l'any d'acord amb la durada de dia i nit”.

Des de la CUP posen de manifest que aquesta mesura té un cost zero a nivell econòmic i reiteren que “la proposta no redueix els drets de cap altra persona usuària del servei de busos però sí que amplia la percepció de seguretat d’aquelles persones que pel fet de ser dona corren el risc de patir agressions sexuals a l’espai públic”.

Els cupaires també recorden que ja hi ha antecedents pràctics a Donosti o Barcelona on s’ha posat en marxa un pla pilot. També han recordat que aquesta proposta s’ha aprovat als ajuntament de Terrassa i Tarragona.

D’altra banda, la CUP demana que l’ajuntament de Reus posi a disposició de la ciutadania els patis de les escoles de la ciutat durant les vacances escolars d’estiu, per articular el projecte de “Patis Oberts”.

Aquesta moció va acompanyada d’altres acords com facilitar l’accés d’infants i joves en situacions de vulnerabilitat, a aquells serveis i recursos destinats al lleure durant els mesos d’estiu així com introduir i desenvolupar, als plans de barris, polítiques que facilitin la participació de les famílies i la comunitat veïnal en activitats de lleure durant els mesos d’estiu i els caps de setmana de la resta d’any.

D’altra banda, la moció també demana convidar a la Coordinadora d’Esplais i Escoltes de Reus a participar d’aquesta iniciativa.