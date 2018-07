“Diners al Carrer”

La CUP de Blanes recolzarà econòmicament set projectes d’entitats locals a través de la 3a convocatòria de “Diners al Carrer”

Divendres passat va finalitzar la convocatòria “Diners al Carrer 2018” organitzada per la CUP de Blanes. “Diners al Carrer” és una iniciativa que pretén retornar al municipi, mitjançant una convocatòria oberta a entitats i moviments socials, part dels ingressos que percep la CUP de l’Ajuntament pel fet de tenir-hi representació amb un regidor i una regidora.

En aquest sentit, la CUP ha denunciat repetides vegades al llarg de la legislatura els sous i retribucions excessives que es destinen a càrrecs electes i grups municipals. Els regidors de la CUP perceben únicament 250 euros mensuals, i la resta de la retribució va a iniciatives com ara “Diners al carrer”. Enguany, igual que l’any passat, la formació de l’esquerra independentista ha destinat 5000 euros al projecte.

Set projectes amb finalitats solidàries, culturals, educatives, de cooperació, de cohesió social i ambientals

En aquesta convocatòria s’hi han presentat 7 entitats del municipi amb diferents projectes amb finalitats solidàries, culturals, educatives, de cooperació, de cohesió social i ambientals. Els projectes han estat valorats tant per l’assemblea de la CUP de Blanes com per les mateixes entitats participants. D’aquesta manera, en una trobada conjunta que es va celebrar el passat divendres dia 13 de juliol, es varen fer públics els resultats d’aquesta 3a edició de la convocatòria i les col·laboracions econòmiques que percebrà cadascuna de les entitats participants.

En aquesta edició, la proposta més ben valorada ha estat el que va presentar l’entitat SOSTRE I DIGNITAT, amb el seu projecte de furgoneta solidària, que pretén apropar els recursos bàsics a la gent sense sostre del municipi. Seguidament, també ser molt ben valorat, el projecte presentat per l’entitat mediambiental S’AGULLA – entitat que ha participat en les tres edicions de “diners al carrer” celebrades fins al moment- amb un projecte d’estudi de l’estat de salut de les nacres situades a la punta de Santa Anna. En tercer lloc va quedar l’associació SA GATONERA amb la seva proposta anomenada “El Jardinet de Musa”, que té per objectiu crear i adequar una colònia de gats ferals de manera controlada al municipi. Varen rebre també aportacions econòmiques ACAPBLANES, per tal de consolidar el taller setmanal de musicoteràpia adreçat a malalts de parkinson i altres malalties neurodegeneratives, amb l’objectiu d’estimular la ment i les capacitats cognitives de les persones afectades per aquestes malalties; l’ESBART JOAQUIM RUYRA amb el seu projecte “Dansa a les escoles”, per fer arribar la dansa i la cultura popular catalana a les escoles del municipi com element d’integració i aprenentatge; la COLLA GEGANTERA, amb una proposta de renovació dels instruments musicals de la colla i finalment la FUNDACION VICENTE FERRER BLANES, amb un projecte de cooperació per a facilitar l’accés als centres educatius de l’Índia a través de l’adquisició de bicicletes.

Suport a la tancada de persones migrades per reclamar els seus drets bàsics

En aquesta edició de “Diners al Carrer” es van distribuir, entre les set entitats participants, 4808,25 dels 5000 euros que la CUP havia destinat per aquesta 3a edició de la convocatòria. Així la CUP de Blanes va decidir, en la seva darrera assemblea, destinar els aproximadament 200 euros romanents de la convocatòria d’enguany a donar suport a la tancada indefinida que s’està duent actualment a l’esbarjo de Blanes en reclamació dels drets de les persones migrades.