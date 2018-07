La CUP-Crida per Girona denuncia la sobreocupació del macrocentre d’acollida de la Misericòrdia

La CUP-Crida per Girona ha denunciat la sobreocupació del macro-centre d’acollida que des del maig del 2017 agrupa els equipaments de la Misericòrdia i Oikia. Concretament la formació es refereix al centre Oikia, que va inaugurar-se amb una capacitat de vint places, però que des de fa mesos acull prop de quaranta adolescents. Els cupaires denuncien que tant les instal·lacions com els recursos humans dels quals disposa el centre són insuficients per a la prestació adequada del servei. També reclamen al govern de la ciutat el compliment dels acords del Ple municipal segons els quals el consistori havia de treballar amb la DGAIA la cerca d’habitatges al municipi per a fer el servei de centres d’acolliment.

Recentment el Síndic de Greuges ha emès una resolució demanant que l’ocupació de centre s’adeqüi als estàndards de qualitat residencials previstos per aquest tipus d’equipaments, o si més no a l’ocupació prevista inicialment i d’acord amb la qual es va estructurar el centre i els seus espais. L’informe també insisteix a qüestionar la conveniència d’apostar per un macro-centre en un mateix gran equipament. En aquest sentit, la resolució recorda que segons els estàndards establerts “es demana que l’edificació presenti una imatge i característiques d’un habitatge de tipus familiar” i alerta que, segons estudis de la mateixa DGAIA, “els nois i noies que viuen en centres residencials més grans (més de 30 places) són els que mostren valors significatius més baixos en el benestar subjectiu”.

Quan la DGAIA va anunciar la creació d’aquest equipament, el Síndic de Greuges ja va emetre un primer informe en què qüestionava el projecte d'unificació del centre Mas Garriga i Misericòrdia en les instal·lacions que ocupava en aquell moment el Centre d'Acolliment la Misericòrdia. Cal recordar que temps abans des de la conselleria i des de la direcció de la DGAIA s’havia anunciat que la Generalitat substituiria “els grans centres d'acollida per pisos amb un màxim de deu nens”, i que el projecte de macrocentre, a més, contradeia una moció aprovada per unanimitat al Parlament de Catalunya el 9 de febrer del 2017. El personal de la Misericòrdia també van oposar-se al projecte de macro-centre en els termes en què estava plantejat.

Igualment, el maig del 2017 el Ple de l’Ajuntament de Girona va aprovar una moció en el mateix sentit, en què a més va acordar-se “treballar amb la DGAIA la cerca d'habitatges al municipi amb les condicions adequades per acollir el servei de centre d'acolliment a partir dels criteris previstos i que tenen com a objectiu principal el màxim benestar dels menors tutelats”. Respecte a aquest acord, la CUP-Crida per Girona ha denunciat que un any després aquest treball entre l’Ajuntament de Girona i la DGAIA no hagi fructificat, i que en comptes de potenciar centres més reduïts i integrats al teixit urbà, s’hagi doblat el nombre de places del centre Oikia, reforçant encara més el model de macro-centre.