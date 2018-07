La CUP-Crida per Girona demana impulsar la mobilitat elèctrica compartida a la ciutat

El Ple de l’Ajuntament de Girona debatrà, dilluns que ve, una proposta de la CUP-Crida per Girona per impulsar un servei de mobilitat elèctrica compartida a la ciutat. La formació proposa que durant el 2018 el govern presenti un projecte per a implantar un sistema d’aquestes característiques, per tal que l’any 2019 pugui entrar en funcionament.

Els cupaires han recordat que els serveis de mobilitat elèctrica compartida permeten reduir les emissions i la contaminació associades a la utilització de vehicles amb gasolina i dièsel; afavoreixen la reducció del trànsit i el nombre de vehicles a l’interior de la ciutat, i faciliten la mobilitat a persones que poden necessitar un vehicle però que per manca de poder adquisitiu i costos de manteniment no poden disposar-ne.

D’aquesta manera, des del grup municipal proposen que Girona se sumi a altres ciutats catalanes que ja disposen de serveis de mobilitat elèctrica compartida. En el cas de Barcelona el servei és de motos elèctriques i és prestat per empreses privades; i en municipis com Mataró, Olot, Amposta o Rubí ja han sorgit les primeres iniciatives ciutadanes de mobilitat compartida a través de la cooperativa Som Mobilitat.