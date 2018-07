Per la República

La CUP-CC rebutja participar a la reunió de preparació de la Comissió Bilateral Generalitat-Estat

La CUP Crida Constituent ha declinat la seva participació a la reunió de preparació de la Comissió Bilateral entre el Govern de la Generalitat i l’Estat espanyol, convocada per aquesta tarda, ja que l’estratègia de l’organització defineix que l’acció política al Parlament de Catalunya no ha de contribuir a potenciar una nova fase autonomista i pactista amb l’Estat i que ha d’estar orientada cap a una ruptura democràtica amb els marcs imposats pel Règim del 78.

Per aquest motiu, la CUP-CC considera que seva acció política ha de centrar els esforços en la defensa del dret a l’autodeterminació i la dinamització i impuls dels espais d’institucionalitat pròpia i en la creació d’hegemonies polítiques canalitzades a través dels moviments socials i populars. L’organització es posicionarà en contra de tota relació bilateral amb l’Estat que no busqui una solució democràtica al conflicte polític que passi necessàriament pel reconeixement al dret a l’autodeterminació.

Per tant, la CUP-CC no participarà d’aquesta reunió atès a que no hi ha una alternativa en els actuals marcs constitucionals i autonòmics que constitueixin una autèntica ruptura democràtica.