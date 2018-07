La CUP-CC exigeiex al Parlament que la decisió sobre la suspensió o no dels vots dels diputats empresonats i a lexili sigui pública i transparent

La interlocutòria dictada pel jutge Llarena basada en l’aplicació de l’article 384 bis de la llei d’Enjudiciament Criminal sobre la suspensió dels vots dels diputats i diputades empresonats i a l’exili no respon en cap cas a criteris judicials sinó que respon a la set de venjança i humiliació per part de l’aparell de l’Estat espanyol contra uns diputats i unes diputades que van respectar la voluntat popular.

La interlocutòria del Tribunal Suprem, al no tractar-se d’una sentència ferma, relega la potestat de decisió sobre la suspensió dels diputats al Parlament de Catalunya. Per aquest motiu, avui la mesa del Parlament de Catalunya, acatant la petició de suspensió i la seva substitució, podria arribar a un acord que signifiqui una clara vulneració dels drets polítics i civils d’uns representants escollits democràticament i que ara es troben empresonats o a l’exili injustament per exercir el dret a l’autodeterminació. En aquest sentit, la CUP-CC reclama que els drets polítics de totes les diputades quedin intactes i considera que el jutge Llarena prevarica amb la voluntat d’alterar l’aritmètica parlamentària.

Davant la clara situació d’excepcionalitat antidemocràtica que viu el Parlament de Catalunya, una institució que continua intervinguda i que es troba buida de sobirania, on impera la cultura de la por i la repressió, amb amenaces constants als representants electes per exercir el seu programa polític, la CUP-CC exigeix que la decisió no es prengui a porta tancada a la mesa, sinó que es faci de forma pública i transparent i que tal com diu el reglament, recaigui al ple o a la comissió de l’Estatut dels diputats i que hi puguin participar tots els diputats i diputades que conformen la institució.