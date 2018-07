La CUP-CC demana la compareixença extraordinària de Buch davant laugment dagressions feixistes

La CUP Crida Constituent ha entrat a registre al Parlament de Catalunya una petició de compareixença del conseller d’Interior Miquel Buch arran de l’augment d’agressions feixistes i de l’impunitat amb què l’extrema dreta actua a Catalunya.

Per aquest motiu, la CUP-CC vol constatar que el fenomen de l'extrema dreta en aquest país fa anys que existeix, que mai ha desaparegut, i que el cos policial dels Mossos d’Esquadra mai han aclarit quines actuacions estan duent a terme per prevenir el feixisme, i que el blanqueig de la violència de l'extrema dreta forma part de la macro-operació d’Estat per governar a Catalunya a través de la repressió i la por enlloc del consens.