Turisme massiu

La CUP Capgirem Barcelona presenta mesures per preservar els drets de les veïnes davant la massificació turística al ple de juliol

La CUP Capgirem Barcelona presentarà al Ple de juliol una proposta d’acord per tal dur a terme mesures efectives per combatre la massificació turística que pateix la ciutat, aquesta massificació turística comporta una pèrdua de drets per part de les veïnes a la qual cal donar resposta, una resposta que a data d’avui s’ha demostrat molt tímida i amb uns resultats pràcticament imperceptibles en les condicions de vida de les veïnes.

El paquet de mesures són aquestes:

Crear un observatori del turisme a la ciutat de Barcelona, per tal d’estudiar l’impacte del model turístic en diferents àmbits com el social, el laboral, de gènere, l’ambiental, l’urbanístic, etc., adoptant una perspectiva íntegra d’anàlisi d’aquest model.

Crear una comissió d’estudi sobre les externalitats negatives com a conseqüència de la massificació turística, on compareguin entitats, organitzacions i col·lectius sense ànim de lucre que treballin al voltant de la cerca d’alternatives al model turístic actual o en pateixin les conseqüències.

Retorn al lliure accés de les veïnes al Park Güell. Alhora, restringir l’accés de turistes fins a un màxim diari, en coherència amb criteris per garantir l’equilibri ambiental, territorial i veïnal. Alhora, estudiar vies d’actuació perquè el transport públic de la zona sigui d’ús preferent per les veïnes.

Reduir el preu de tots els títols de transport públic per a les veïnes de la ciutat i restringir la compra de la T-10 a aquest col·lectiu. La identificació com a veí/veïna de Barcelona es realitzarà per la presentació del carnet de ciutat. Els ingressos obtinguts en la venda dels títols de transport destinats al col·lectiu de turistes es destinaran a revertir els seus efectes sobre la ciutat i l’AMB.

Prohibir l’ús de l’espai públic a negocis privats i reduir la presència dels que hi són actualment. Prohibició de la circulació i ancoratge de bicicletes d’empreses privades a aparcaments públics, així com vehicles com patinets elèctrics, Segways i vehicles de mobilitat personal de característiques similars que siguin objecte d’arrendament per part d’empreses privades per explotació econòmica relacionada amb el turisme.

A l’apartat de preguntes demanarà informació sobre les actuacions dutes a terme per l’Ajuntament de Barcelona en el marc del Consorci de Turisme de Barcelona fruit de les conclusions de l’informe de fiscalització.