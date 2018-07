Juliol Crític

La CUP Banyoles impulsa la sisena edició del cicle Juliol Crític

La CUP Banyoles organitza durant aquest mes el Juliol Crític, el cicle de projeccions de documentals i pel·lícules que des de fa sis estius vol fomentar el debat sobre temes d’actualitat entre els veïns de Banyoles. Com de costum, les projeccions es faran els dijous i tindran lloc a la Muralla. Enguany, la formació proposa dos documentals:

· In the same boat. Dijous 19 de juliol. Documental que aborda el problema de l'escassetat i proposa un nou paradigma basat en la renda bàsica universal. Veure el Tràiler

· Angry Inuit. Dijous 26 de juliol. Documental que dona veu al poble inuit per defensar-se dels prejudicis que envolten el seu estil de vida. Veure el Tràiler.