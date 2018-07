eleccions municipals

La Crida per Lleida-CUP proposa un pacte post-electoral d'esquerres per capgirar el model de ciutat

La Crida per Lleida-CUP proposa un pacte post-electoral d'esquerres per capgirar el model de ciutat

La Crida per Lleida-CUP ha fet un acte polític on ha comunicat la seva voluntat de presentar-se a les eleccions del 2019 amb la mateixa fórmula que el 2015. Una candidatura municipalista de transformació que proposa, alhora, un pacte post-electoral d’esquerres per capgirar el model de ciutat.

Els exemples de Badalona o Sabadell, municipis que en les darreres municipals van donar un salt en la confecció de governs de coalició entre forces d’esquerres i republicanes, serveixen de guia per conèixer els passos que cal dur a terme per assolir un canvi tan necessari a Lleida.

Donades les sinèrgies i les dinàmiques pròpies de la nostra ciutat, cal fer una aposta valenta i decidida per articular una alternativa d’esquerres, que sumi la majoria de voluntats possibles. En aquest sentit, la Crida-CUP considera que hi ha una doble eina per assolir aquest objectiu. Primerament, visualitzar les diferents sensibilitats en candidatures d’esquerres i republicanes que concorrin de manera separada a les proposares municipals. I en segon lloc, que totes facin pública la seva voluntat de conformar un govern d’esquerres, amb un inequívoc compromís nacional i voluntat de transformació.

Concórrer separats a les municipals, per aglutinar les majors voluntats possibles, i cercar la unitat postelectoral per governar conjuntament.

És per això que estenem la mà a les forces republicanes i d’esquerres de la ciutat (ERC-Avancem i Comú de Lleida) i a tots els col·lectius i moviments socials que vulguin sumar-s’hi, per bastir els ponts que ens han de permetre capgirar, des de la diversitat, el model de ciutat.