Internacionalització

La Crida per la Llibertat impulsa la campanya "Catalunya en groc"

Per portar-ho a terme, Crida per la Llibertat demana a les persones que accedeixin al seu web i es descarreguin les infografies que han realitzat, que van acompanyades d'un codi QR que guiarà a l'usuari pels "anhels del poble català", per la història del què ha passat a Catalunya darrerament i, també, "quin és el grau de repressió que estem patint.

D'aquesta manera, la gent imprimirà les infografies i les repartirà pels hotels, restaurants, botigues i altres establiments "per ajudar-nos a fer que la campanya sigui exitosa i que arribi a molta gent".