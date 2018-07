Antifeixisme

La Comissió Unitària 28 de Juny dóna suport a la concentració contra les agressions feixistes a Girona

La Comissió Unitària 28 de juny, formada per les entitats LGTBI de Girona (Grup de Lesbianes de Girona, Diversa de l’UdG, Girona Orgullosa i Front d’Alliberament Gai de Catalunya) han manifestat la seva condemna als diferents atacs feixistes que s’han produït a Girona, l’últim, la nit del dissabte 21 al diumenge 22 de juliol quan sis homes vestits amb samarretes amb simbologia nazi i identificats dos d’ells com a membres actius de grups feixistes, van protagonitzar diferents incidents i agressions físiques amb cadenes a diferents ciutadans.

Fa temps que observen amb preocupació un augment de l’activitat dels militants feixistes en la nostra societat, i com des de certs sectors s’ha banalitzat els incidents que han protagonitzat.

Les persones que ens identifiquem com lesbianes, gais, trans, bisexuals o i intersexuals, som molt conscients del perill que representen aquests grups i la seva ideologia. Nomes cal recordar el genocidi planificat pel nazisme de totes aquelles persones que els molestaven, jueus, comunistes, anarquistes, gitanos, gais, lesbianes i un llarg etcètera dels que els camps de concentració en son testimoni.

"No podem banalitzar el feixisme, ni covar tranquil·lament l’ou de la serp. Per això donem suport a la concentració convocada per La Plataforma Antifeixista de Girona pel proper dilluns dia 30 de juliol de 2018 a la plaça del Vi de Girona, en repulsa de les agressions feixistes i per exigir a les administracions que assumeixin la seva responsabilitat", remarca l'entitat.