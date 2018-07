Ensenyament

L'STEI reclama una nova negociació del decret d'accés a la funció docent

L’STEI Intersindical i la Confederació d’STEs reclamen a la nova ministra Isabel Celaá la convocatòria de la Mesa Sectorial del Ministeri d’Educació per a abordar en profunditat una nova negociació del Reial Decret d’ingrés en la funció docent. També cal que es tractin els canvis legislatius pertinents per a reduir l’elevat nombre de professorat interí i, alhora, garantir la continuïtat laboral d’aquells docents que no aprovin les oposicions.

L’STEI fa aquesta petició a pocs dies de l’acabament dels processos selectius posats en marxa a tot l’Estat espanyol, en compliment de l’Acord per a la Millora de l’Ocupació Pública de 29 de març de 2017, signat pel Ministeri d’Hisenda i els sindicats CSI·F, FeSP-UGT i CCOO; un acord durament criticat per l’STEI perquè no contempla cap tipus de mesura d’estabilitat o de continuïtat laboral per al professorat interí que no superi el concurs oposició.

La negociació dels possibles canvis a introduir en el Reial Decret d’accés a la funció docent durant aquest curs escolar ha estat del tot decebedora, i el Ministeri d’Educació presidit per Méndez de Vigo va acabar incorporant unes modificacions tan mínimes que no han suposat cap millora en el procés de les oposicions.

Ans el contrari, l’STEI lamenta que possiblement no es reduirà la interinitat tal com pretenia l’Acord estatal sinó que pot perillar la continuïtat en el seu lloc de feina d’una bona part del professorat que no ha superat les proves, i que ara es veu desprotegit sense cap mesura de continuïtat laboral efectiva com eren els pactes d’estabilitat, vigents a les Illes Balears durant els darrers 20 anys.

L’STEI denuncia que nombroses places de les oposicions a les Illes Balears poden quedar desertes, a més de l’elevat nombre de dubtes i la manca de transparència en la correcció d’algunes proves que ha estat denunciada tant en el mitjans de comunicació com en el propi sindicat.

Per tots aquests motius, l’STEI i la Confederació d’STEs reclamen la convocatòria de la Mesa Sectorial d’Educació del Ministeri per a articular les mesures que millorin l’accés a la funció docent, com la negociació de la doble via, l’aplicació de l’article 61.6 de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic o la supressió de les proves eliminatòries. I també amb la posada en marxa de les eines que donin estabilitat als docents que no superin les oposicions.