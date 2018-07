Habitatge

L'Oficina d'Habitatge Popular de Gràcia intentarà aturar el desnonament d'un bloc sencer a la Vila de Gràcia

Aquest divendres a les 8.30h, el col·lectiu L'Oficina d'Habitatge Popular de Gràcia ha convocat al veïnat per intentar aturar els desnonament del bloc sencer al Carrer Salvador 16 al districte de Gràcia, on hi viuen 5 famílies amb 5 menors sense alternativa habitacional.

S'espera que la premsa pugui cobrir aquest episodi "de crisi habitacional i violació de drets flagrant, la mala praxi dels bancs i la incapacitat de les administracions públiques per resoldre aquestes situacions".

La propietat de l'edifici és el BBVA i ha rebutjat un accord amb l'Ajuntament per reallotjar les famílies. L'immoble porta okupat més de 5 anys i al llarg d'aquest temps han hagut de viure amb talls de subministraments i pors cícliques de possibles desallotjaments sense cap solució sobre la taula. Les persones que hi viuen no poden fer front al pagament d'un lloguer al mercat i l'okupació ha estat l'única sol·lució d'aquestes famílies per accedir a un habitatge.