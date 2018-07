català

L’OCB considera inadmissible que no es respectin els drets lingüístics dels ciutadans a l’administració pública

L'Obra Cultural Balear (OCB) considera d’extrema gravetat els fets ocorreguts a Son Espases aquest passat dijous 12 de juliol de 2018 i resta a l'espera de conèixer la versió de l'IbSalut, després d'haver parlat amb l'afectada, C.F, qui ha confirmat l'agressió.

L’OCB recorda que els servidors públics han de garantir un tracte correcte als pacients i que, en cap cas, estan justificades actituds com la denunciada per una pacient que va veure vulnerats els seus drets lingüístics i va ser escridassada i maltractada per una servidora pública que cobra un sou públic.

L'OCB reclama l'esclariment immediat dels fets, una explicació pública per part dels responsables polítics de la Sanitat pública i uns disculpes, si s'escau.

Igualment l'OCB recorda que l'actitud tèbia del Govern davant dels intolerants provoca que aquests se sentin impunes quan menystenen la llengua pròpia de les Balears.

En aquest sentit, l’entitat assegura que el Govern no pot ser còmplice de la falta de respecte, contrari als mandats constitucionals. Per això, exigeix que s'abandoni immediatament la passivitat en la protecció de la llengua catalana i es faci complir la llei.

Per a l'OCB, és inadmissible que no es respectin els drets lingüístics dels ciutadans a l’Administració Pública i reitera, una vegada més, la petició a la presidenta del Govern, Francina Armengol, perquè faci una crida pública a que tothom que vulgui que s'expressi, en qualsevol àmbit, en català, sense pors ni complexos.