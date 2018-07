esperanto

L'esperanto celebra el seu 131 aniversari amb un simposi universitari a Madrid

El 26 de juliol de 1887 es publicava a Varsòvia un llibre en el qual es proposava un projecte de llengua internacional, dissenyada de tal manera que totes les persones poguessin utilitzar-la com a mitjà de comunicació entre parlants de diferents idiomes nacionals, sense que cap d'ells se sentís discriminat, i tan fàcil que el seu aprenentatge fos possible per persones de totes les condicions socials. L'idioma seria ràpid conegut com a esperanto, i avui, 131 anys després, s'ha convertit en un mitjà de comunicació que uneix a persones de tot el món per sobre de barreres nacionals, ètniques o educatives.

La comunitat esperantista celebra aquest aniversari amb diverses activitats a tot el món, entre les quals cal destacar el Simposi Internacional de Professors d'Esperanto que comença aquest 26 de juliol a Madrid, a la seu de la Facultat de Filologia de la Universitat Nacional d'Educació a Distància (UNED). El simposi s'inscriu dins del 51 Congrés Internacional de la Lliga Internacional de Professors d'Esperanto, que durant aquesta setmana està reunint a uns 250 parlants d'esperanto procedents d'uns 40 països.

L'acollida de la UNED no és una mera col·laboració puntual, sinó que ha inclòs l'esperanto entre els idiomes estudiables en la modalitat en línia dins del Centro Universitario d'Idiomas . La pròpia universitat inclou la llengua internacional entre els idiomes en els quals es presenta a si mateixa.

El tema del simposi és “El patrimoni cultural de l'esperanto”, emmarcat dins de l'Any Europeu del Patrimoni Cultural proclamat en 2018 per la Unió Europea. El tema tracta de cridar l'atenció sobre la cultura desenvolupada en esperanto, un aspecte molt desconegut del públic, però que ha adquirit una qualitat i una importància molt destacables. A tal fi s'estan desenvolupant un conjunt de conferències, concerts i altres activitats culturals, algunes d'elles obertes al públic en general.

A partir del dia 28 tindrà lloc a Lisboa el Congrés Universal d'Esperanto, el major de les trobades de parlants de la llengua internacional, que està previst que reuneixi a uns tres mil esperantistes. Molts dels participants en els esdeveniments de Madrid es desplaçaran després a la capital del veí país, per aprofitar aquesta circumstància. Immediatament després, a la ciutat extremenya de Badajoz tindrà lloc el Congrés Internacional Juvenil d'Esperanto, que ha programat activitats més lúdiques per als parlants més joves d'aquesta llengua.