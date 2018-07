Pel dret a decidir

L’Assemblea Sobiranista de Mallorca crea una caixa de contingència

L’Assemblea Sobiranista de Mallorca (ASM) ha decidit crear una caixa de contingència arran dels darrers esdeveniments i per fer front a una onada de repressió.

S’han produït identificacions a les persones que cada dijous es reuneixen a la plaça de Cort de Palma per cantar a la llibertat; hi ha una investigació per clonar una pàgina web; es va produir un atac a la nostra paradeta del carrer de Sant Miquel de Palma; identificacions per posar llaços grocs al Castell de

Bellver.

Davant aquests atacs creiem que hem d’estar preparats per poder fer front a possibles denúncies i per això posam en marxa una caixa de contingència i demanam la col·laboració a totes aquelles persones que creuen en la llibertat d’expressió.