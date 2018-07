Per la República

L'Aplec del Pi de les Tres Branques tenyit de groc

El Pla de Campllong s'ha tenyit de groc per aplegar la 39a edició de l'Aplec del Pi de les Tres Branques per reivindicar l'alliberament dels presos, el lliure retorn dels exiliats i la implantació de la República. Enguany ha comptat amb la particiàció de Maria Plana (Som Països Catalans), Marcel Mauri (Òmnium Cultural) i Carles Puigdemont.

Maria Plana ha reivindicat la unitat de la nació, tot dient que “dotar la proposta republicana d’un discurs nacional”. Per la seva banda, Marcel Mauri, ha assenyalat que que havia de ser Jordi Cuixart la persona que havia parlar aquest diumenge davant del Pi, simbol de la unitat nacional, tot remarcant que “els més sentits són a les illes, el País Valencià i la Catalunya Nord“. Puigdemont des d'Alemanya ha manifestat que l’Aplec és “una reivindicació necessària” en uns moments “difícils però plens d’esperança” per al poble català.

Pi Jove

Guim Tuson en nom de les organitzacions de l'esquerra independentista ha recordat l'1 d¡Octubre, així com també 3 i 8 de novembre com a referents per a mantenir viva la flama d'autoorganització del moviment popular per assolir la implantació de la República.