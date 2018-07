Municipals 2019

L'ANC proposa organitzar primàries republicanes a les principals ciutats del país

El Secretariat Nacional de l’Assemblea Nacional Catalana (ANC) s’ha aquest diumenge en plenari extraordinari a Barcelona, per debatre el posicionament de l’entitat davant les properes eleccions municipals de 2019.

Amb l’objectiu d’aconseguir el màxim d’alcaldies independentistes, de garantir la unitat d’acció i de fer efectiva la República catalana, el Secretariat Nacional de l’ANC proposa impulsar i potenciar un procés de primàries per triar els representants polítics.

Aquestes primàries hauran de conformar una llista republicana unitària als municipis de més de 25.000 habitants i garantir l’elecció d’una alcaldia independentista.

Aquesta llista s’obrirà a candidats de la societat civil i de partits. L’ANC considera que aquesta llista afavoreix la unitat d’acció, no divideix i promou el valor republicà de participació i accés a la política municipal, imprescindible en un moment excepcional.

Les assemblees territorials i les especificacions de cada municipi

En els municipis de menys de 25.000 habitants on són més freqüents les agrupacions d’electors o els partits d’àmbit estrictament local, les assemblees territorials hauran de valorar, d’acord amb el SN, si, amb la situació actual de correlació de forces i la projecció de futur que tinguin, és aconsellable impulsar un procés de primàries en el municipi o seria millor establir només compromisos amb els actors locals, per seguir garantint l’alcaldia independentista.

Es procedirà de la mateixa manera en aquells municipis de més de 25.000 habitants on, per l’actual correlació i projecció futura o bé per la formació d’una llista unitària o candidatures ad-hoc, l’alcaldia independentista estigui garantida. Les assemblees territorials seran determinants en aquesta decisió.

Consulta als socis

Aquest posicionament de l’Assemblea Nacional Catalana davant les eleccions municipals de 2019 serà ratificat pels socis en una consulta telemàtica les properes setmanes.