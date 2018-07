Ni presos ni exili

L'ANC de Tarragona es mobilitza per rebre a Carme Forcadell a la presó de El Catllar

Carme Forcadell serà traslladada a la presó Mas d’Enric a El Catllar (Tarragona) a finals de setmana des del centre penitenciari de Puig de les Basses a Figueres. Per aquest motiu, l’ANC Tarragona organitzarà diferents actes durant el dia per fer-li arribar ànims, respecte i el nostre apreci a la presidenta del Parlament. L’entitat insta als catalans a que participin en els actes per demostrar a la Carme Forcadell que no està sola.

A la seva arribada, que s’espera que sigui durant el matí, es farà una cadena humana des de la porta d’accés, per on passarà el furgó. L’ANC voldria que fos el més llarga possible, atès que disposarem de pocs segons i adverteix que no s’ha d’interferir de cap manera que pugui perjudicar la operació de trasllat. Els assistents comptaran amb cartells i material groc per decorar la carretera mentre esperen que passi el vehicle. A la tarda s’organitzarà un acte de suport a les set al pàrquing del centre penitenciari on hi assistirà la presidenta de l’ANC, Elisenda Paluzie; el portaveu d’Òmnium Cultural, Marcel Mauri; i representants dels partits polítics. També s’espera la participació de colles castelleres i grups de música.

Forcadell, que va ingressar a la presó de Alcalá Meco (Madrid) el dia 23 de març amb els càrrecs de rebel·lió i malversació, va demanar recentment l’apropament a la seva família i va ser traslladada a Figueres el dia 4 de juliol. A més, ha sol·licitat el seu alliberament atès que ja no forma part del govern i no té intencions de tornar a dedicar-se a la política.