L'acció de Capgirem Vic pel seguici de Festa Major: «Que tot Déu pagui l’IBI!»

Aquest any feia referència al fet que encara ara l’Ajuntament eximeix algunes propietats del bisbat i altres empreses i entitats de pagar l’IBI.

Els regidors de Capgirem Vic han participat aquest dijous en el seguici de la Festa Major de Vic. Ho han fet com cada any per afegir-se a una festa on la cultura popular hi té un component molt important, tot i estar en desacord amb el paper que s’hi dona al bisbe i l’Església en general en el mateix. A més, en la línia dels últims anys ho han fet portant una samarreta reivindicativa. Aquest any feia referència al fet que encara ara l’Ajuntament eximeix algunes propietats del bisbat i altres empreses i entitats de pagar l’IBI. En concret, en propietats on s’hi estan duent a terme negocis privats i que, en conseqüència, haurien de tributar com qualsevol altra propietat immobiliària. Durant l’acte d’aquest dijous altres membres de l’assemblea de Capgirem Vic també han repartit una octaveta on s’explicava el sentit de l’acció i de la samarreta que duien les quatre regidores.