Imputat per agressió sexual en una ONG un polític del PP balear condemnat per abusar de menors

El polític que va ser promesa del Partit Popular a Balears, tinent d'alcalde de l'Ajuntament de Ciutat de Mallorca i regidor d'Urbanisme, Javier Rodrigo de Santos, torna a estar imputat per delictes sexuals. En aquesta ocasió, De Santos figura com investigat en una causa oberta al jutjat d'Instrucció número 42 de Madrid per haver utilitzat presumptament el seu lloc en una ONG per coaccionar presos en tercer grau i obligar-los a mantenir relacions sexuals sota l'amenaça d'informar en contra de la seva llibertat a Institucions Penitenciàries i que no tornessin a sortir.

Javier Rodrigo de Santos ja havia estat condemnat a dos anys de presó per gastar 50.000 euros amb la targeta oficial de l'Ajuntament de Palma en prostíbuls masculins, on contractava serveis sexuals i gastava en cocaïna importants sumes de diners. També va ser condemnat a 13 anys i mig de presó a l'Audiència de Palma per abusar sexualment de dos menors, amics dels seus fills. El Tribunal Suprem va rebaixar la condemna a cinc anys perquè va considerar provat, entre altres qüestions, que quan va abusar d'un menor de 14 anys aquest no es va oposar explícitament.

Rodrigo de Santos, casat i amb cinc fills, va traslladar a la política les seves extremistes posicions religioses i des de l'Ajuntament de Palma es va negar a celebrar matrimonis homosexuals. Fins que es va destapar la malversació de fons públics, Rodrigo de Santos estava cridat a les més altes responsabilitats en el Partit Popular de Balears. Amb l'escàndol va arribar la seva expulsió del partit i després els anys de presó.

