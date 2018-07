Ni presos ni exili

Homenatge a Jordi Sànchez a Palafrugell: “El teu lloc és aquí”

El proper dissabte, 28 de juliol, l’Assemblea Nacional Catalana participarà al concert solidari a Palafrugell en homenatge a Jordi Sànchez, que porta més de 9 mesos empresonat, i de tots els altres presos polítics, exiliats i represaliats. “El teu lloc és aquí” és el nom de “l’acte-concert-sopar groc”. Des de les 6 de la tarda i fins a la una de la matinada, més d’una desena de bandes posaran música a la protesta.

La Companyia Elèctrica Dharma, Duble Buble, Quim Vila, Arnau Tordera (Obesses), Èric Vinaixa, La Folie, Jordi Molina, Salva Racero, Virgínia Martínez (ex-La Porta dels Somnis), Gerard Sesé. Marina Rossell, Josep Tero, Senyor dels Llamps i Solk són algunes de les bandes que hi participaran. A més de la musica, durant l’acte també hi haurà parlaments de membres de la societat civil i de formacions polítiques, així com amics, companys i familiars seus.

L’acte es durà a terme a la plaça de Can Mario de Palafrugell, al costat del Museu del Suro. Els assistents, per un preu de 10 euros, podran gaudir d’un entrepà de botifarra amb la seva corresponent beguda, i d’un “gelat groc”, fet per la cuinera Ada Parellada. Diverses territorials ja preparen autocars per anar-hi, i s’ha creat un lloc web especial per a l’ocasió.

Un merescut homenatge

Des de l’Assemblea es vol recordar que l’expresident de l’entitat està empresonat perquè n’era el President. Ell mateix en coneixia el risc i sabia que l’Estat utilitzaria totes les formes de repressió que tingués a l’abast per aturar la independència. Des del mes de setembre, l’Estat ha construït falses acusacions, especialment del 20 de setembre ençà, amb una finalitat repressiva: intentar escapçar el lideratge cívic de les associacions.

Per això, l’Assemblea, conjuntament amb l’Associació d’Estudis per la Democràcia, associació creada per un grup d'amics d’en Jordi Sànchez, amb la finalitat de donar-li suport, vol reconèixer tota la feina que l’expresident va fer i la seva gran implicació personal amb un acte de suport i homenatge, com els que ja s’han fet per als altres presos polítics, exiliats i represaliats.