lluita institucional

Guanyem Badalona exigeix al govern municipal que no bloquegi l’acció institucional

Dolors Sabater, ja com a presidenta del grup municipal de Guanyem Badalona en Comú, s’ha mostrat preocupada perquè avui dimecres no s’hagi convocat la Mesa Permanent de Contractació. Aquest és un òrgan reglat que es convoca setmanalment i és el competent per a tirar endavant tota la contractació pública de l’ajuntament de Badalona.

Sabater, diu, va deixar molta feina signada sobre la taula de l’alcalde a punt de sortir a concurs públic. Especialment a punt estava, ha anunciat, la licitació de la nova gespa i vestuaris del Camp de Badalona Sud, que va publicar-se al perfil del contractant amb data 29 de juny. En el mateix punt estava el projecte de la nova escola bressol de Montigalà. “És incomprensible que no s’hagi publicat encara la licitació de la redacció del projecte executiu de la nova escola bressol a Montigalà, que vaig deixar signada el mateix 20 de juny”, ha apuntat Dolors Sabater. Aquest projecte va ser una de les raons esgrimides pel grup municipal del PSC per tirar endavant la moció de censura amb PP i C’s.

Dolors Sabater ha manifestat que “justament el relat que han fet servir per justificar una moció de censura ha estat el suposat bloqueig de la gestió públic”. “Tot plegat deixa al descobert que les raons esgrimides per tirar endavant la moció de censura eren una excusa. Ara sí que el govern municipal es troba al límit del bloqueig”, ha acabat Sabater.

Consells de participació pendents de convocatòria

Dilluns Dolors Sabater va denunciar també que es van desconvocar per mail dues reunions ja programades durant el seu mandat: pel disseny participatiu amb el veïnat d’una nova plaça davant l’Hospital Municipal i la convocatòria ordinària del Consell Econòmic i Social.

Per altra banda, avui el grup municipal ha entrat per registre un escrit demanant explicacions sobre el retard en la convocatòria dels Consells de la Dona i dels districtes 4 i 6, que es van desconvocar el passat 18 de juny a causa de assassinat masclista perpetrat a la ciutat. En tots 3 casos, segons Sabater, hi havia sobre l’ordre del dia aprovar el pla de treball per al proper curs 2018-2019. Per tot això, apunten, és necessari que es convoqui abans de marxar de vacances.