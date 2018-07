Fem la República catalana aprenent del passat i amb la mirada al futur

Aquest dissabte, 14 de juliol, el Secretariat Nacional de l’Assemblea Nacional Catalana s’ha reunit en plenari ordinari a Barcelona. Aquest plenari s’havia de celebrar a Tarragona, però, per tal de facilitar l’assistència a la manifestació convocada a la capital catalana, amb el lema “Ni presó ni exili, us volem a casa”, s’ha traslladat la reunió a la seu nacional de l’ANC.

La memòria històrica també és fer la República catalana

L’Assemblea Nacional Catalana considera que la República catalana ha de ser un referent al món de la memòria democràtica, la defensa dels drets humans i la justícia universal. I una de les maneres de defensar la República és recordar els valors republicans que van ser estroncats per la dictadura franquista i la consegüent repressió.

Així doncs, l’ANC treballarà per a la divulgació de la memòria democràtica, entesa com un pilar imprescindible en la construcció i la consolidació de la República catalana. Aquesta República s’ha de basar en la justícia universal, els drets humans i els principis de veritat, justícia, reparació i garanties de no repetició; així com en la defensa dels drets civils, la protecció de les víctimes, la justícia per als crims contra els drets humans comesos durant la Guerra Civil i la reparació de la vulneració de drets produïda amb posterioritat, durant la dictadura, en la transició i fins l’actualitat.

La memòria serà tractada com un element tangencial i se l’aproparà al territori fent xerrades, debats, taules rodones, etc. Sense oblidar que cal afrontar la memòria també des d’una perspectiva de gènere, amb polítiques de memòria transversals i responsables.

Els eixos principals que es treballaran seran: fer pública l’anul·lació dels judicis sumaríssims franquistes, recuperar la memòria oral, obrir les fosses comunes, engegar el “Banc d’ADN”, aconseguir la devolució de l’espoli patrimonial i retirar la simbologia i els vestigis del franquisme.

Les eleccions europees 2019, un nou plebiscit

Actualment no podem pensar en les properes eleccions europees de 2019 amb lògiques anteriors. Sabem que a Europa hem de debatre tant les diferents crisis, com el model d’estats, el paper de les regions, els processos democràtics i el paper de Catalunya a la UE. S’han de trobar solucions a les crisis, s’han de dibuixar estratègies per al futur i s’ha de fer, des de Catalunya, una campanya en clau país.

L’Assemblea Nacional Catalana es planteja com a objectiu estratègic assolir el màxim de participació catalana a les eleccions europees 2019 i assolir el màxim d’eurodiputats independentistes. Es pretén plantejar-les com un nou plebiscit, aquest cop davant de tot Europa, per ratificar les aspiracions d’independència del país. La clau és fer valer el procés viscut fins ara com un camí cap a la sobirania de Catalunya dins d’Europa, com a estat de la UE.

Per això es dissenyarà i s’implementarà una campanya de participació a tot el territori i a l’exterior, i es promourà una llista amb vocació unitària, oberta a la societat civil i als partits independentistes. Les eleccions europees 2019 són una nova oportunitat per fer una llista de país i enviar un potent missatge d’unitat a Europa.