Model de ciutat

Entitats veïnals contra l'acord de les terrasses de la Boqueria i les concessions al Gremi de Restauració

L'Associació de Veïnes i Veïns del Barri Gòtic i l'Assemblea de Barris per un Turisme Sostenible denuncien i rebutgen l'acord assolit per l'Ajuntament de Barcelona i el Gremi de Restauració sobre l'ordenació de terrasses sota porxos al mercat de la Boqueria. Consideren ue és "un acord d'esquenes al veïnat mobilitzat, i que oficialitza el desgavell en curs des de fa temps: les llicències atorgades a 16 locals donen coartada a 36 taules i 216 cadires, el doble de la capacitat permesa abans i mai respectada".

Exigeixen que a l'Ajuntament de Barcelona que no hi hagi cap modificació sense tenir en compte el veïnat i no es resignen a un barri aparador ni a l'hegemonia d'una indústria turística voraç i despietada; seguirem lluitant per un espai urbà inclusiu, no mercantilitzat i en el qual poder compartir i fer vida de barri.

Afirmen que pateixen un mercat de la Boqueria desproveït des de fa temps de la seva funció social, convertit en decorat per a selfies i que ven principalment souvenirs comestibles; cada cop són menys les parades que donen servei al veïnat, i més gran un restaurant a l'aire lliure ara legitimat formalment. Un model que es trasllada a escala cada cop que es reforma un mercat: Sant Antoni és un exemple clar, però el veïnat de Gràcia pateix pel futur de l'Abaceria i el mercat Santa Caterina, amenaçat des de fa temps, és tocat de mort per la recent obertura d'un nou mega-hotel a la seva porta.

Manifesten que la tasca de lobby que el Gremi està portant a terme torna a ser premiada per l'Ajuntament amb la concessió de les seves reivindicacions malgrat les veus en contra des del moviment veïnal i les entitats pels drets de les persones amb diversitat funcional. Un lobby que va fer saltar pels aires la comissió de terrasses en què participaven tant ell com la Favb per definir una normativa equilibrada; va retorçar la normativa de participació ciutadana fins fer-ne una eina més de promoció econòmica; va posar d'acord els grups municipals creadors de la marca Barcelona i les dretes liberals que la van perfeccionar; i, finalment, va doblegar la resistència inicial d'un govern municipal massa atent a la seva imatge. La normativa resultant suposa una flexibilització bestial de les condicions i un gran augment de taules i cadires, però sobre tot estableix una lògica de barra lliure per al sector.

Apunten que la nova ordenança, dictada pel lobby i oficialitzada pels grups municipals amb quatre esmenes menors i ignorant el veïnat, no suposa -com s'ha afirmat- la pau de les terrasses sinó el tret de sortida de la cursa pel botí: el Gremi victoriós es llança al pillatge i l'espoli sense escrúpols.

Assenyalen que només en aquesta clau es pot entendre el nou acord amb el Gremi sobre les terrasses sota porxos de la Boqueria, anunciat dilluns passat per la regidora de Ciutat Vella Gala Pin. Només en aquesta clau s'entén que el Gremi hagi celebrat ràpidament la nova victòria i es llanci a per una altra presa: dijous passat els sospitosos habituals en aquests assumptes presentaven -sic- un pacte per pacificar la restauració a Ciutat Vella. És a dir, una declaració de guerra total fins assolir a tot el districte llaminadura les abusives condicions aconseguides als porxos de la Boqueria.

