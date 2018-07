Cinema

Elx acull el III Cicle de Cinema a la Fresca en valencià sota l'impuls d'El Tempir

Arriba l’estiu i, per tercer any consecutiu, torna una nova cita amb el cinema en valencià sota l’impuls i la coordinació d’El Tempir. Enguany, el cicle compta amb una programació de qualitat. L’Ajuntament d’Elx, la Universitat Miguel Hernández, l’Associació de Veïns del Raval i El Tempir organitzen conjuntament el III Cicle de cinema a la fresca en valencià, que tindrà lloc els dies 21 i 28 de juliol, tots dos dissabte, a partir de les 22 h, a la plaça del Raval d’Elx. Des de la nostra entitat apostem per una oferta cultural estiuenca ben atractiva que afavoreix el consum del cinema en valencià i completa així la programació cultural d’aquests mesos. L’entrada és gratuïta fins a completar l’aforament.

El cicle comença el dissabte 21 de juliol amb el film Wonder (tràiler), basat en la novel·la d’èxit mundial de l’escriptora nord-americana R. J. Palacio. El protagonista de Wonder és Augie, un xiquet de 10 anys, que ha nascut amb una greu malformació a la cara i que fa tots els esforços possibles a fi d’encaixar en el món escolar. Gràcies al seu esperit lluitador, Augie vol demostrar a tothom que és un xiquer com els altres. Dirigida per Stephen Chbosky i protagonitzada per Julia Roberts i Owen Wilson, el film compta amb una sèrie d’actors ben populars com Jacob Tremblay, Mandy Patinkin, Millie Davis, Izabela Vidovic, Ali Liebert… entre d’altres.

Una setmana després, el dissabte 28 de juliol, es podrà veure Sufragistes (tràiler), drama històric britànic que explica la història de les dones sufragistes en la seua lluita pel dret al vot. La majoria no procedien de classes altes, sinó que eren obreres que veien impotents com les seus protestes pacífiques no servien de res a l’hora de conquerir el dret a votar en les eleccions en peu d’igualtat amb els hòmens. Llavors es van radicalitzar i, en la seua incansable lluita per a aconseguir la igualtat, es van arriscar a perdre-ho tot: el seu treball, la seva casa, els seus fills i la seua vida. Entre totes elles, cal destacar-hi la Maud, una dona que va reivindicar agosaradament la dignitat de les dones. Dirgida per Sarah Gavron i escrita per Abi Morgan, aquest film radiografia la vida d’una colla de dones que prenen consciència de l’opressió social que pateixen i se sacrifiquen per l’anhel d’igualtat i llibertat. És un magnífic retrat polític i social de l’època. Meryl Streep, Helena Bonham Carter, Anne-Marie Duff i Romola Garai protagonitzen aquesta producció cinematogràfica, que no us heu de perdre.