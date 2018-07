En defensa del territori

Els agents socials del territori promouen la creació de la Plataforma “Defensem la identitat vitivinícola del Penedès”

Un bon nombre d’agents socials del territori liderats per les patronals del cava i el vi: Institut del Cava, Pimecava i UVIPE (Unió Vinícola del Penedès) i per el CEPVI (Centre d'Estudis del Paisatge Vitivinícola), veuen grans amenaces en el plantejament actual del Pla Territorial Parcial (PTP) del Penedès. Per les informacions conegudes fins avui, consideren que aquest pla posa en perill la identitat i el futur del Penedès com una comarca amb un entorn únic, un consolidat teixit agroindustrial i una destinació enoturística de gran valor.

Amb la creació de la plataforma “Defensem la identitat vitivinícola del Penedès”, els agents volen lluitar perquè el PTP del Penedès es comprometi a preservar i potenciar tots aquells elements que garanteixin la continuïtat i la sostenibilitat del paisatge vitivinícola com a motor del desenvolupament de l’economia de la comarca. Amb la campanya d’adhesions en marxa, es preveu que un bon nombre d’entitats i empreses del territori s’afegeixin a les reclamacions i es pugui així reconduir les propostes amb un nou Planejament pel Penedès, participatiu i sensible amb el territori i la seva identitat. Pretenen així impulsar un autèntic procés de participació del PTP del Penedès, mitjançant aquesta plataforma, donant veu a les iniciatives que es puguin donar, i fent el seguiment de la tramitació del planejament.

L’actual gestió del PTP del Penedès, caracteritzada fins ara per la manca de transparència, genera una forta inquietud social respecte el futur de la comarca i de la seva identitat vitivinícola. Algunes de les possibles conseqüències detectades són la pèrdua del conreu de la vinya com a sòl de protecció, que obvia els enclavaments vitivinícoles com gestors del paisatge, que traça nous vials i que proposa implantacions d’activitat industrial amb una gran afecció a paisatges de gran valor, desconsiderant especialment el valor singular del paisatge de la vinya.

En aquest context, els agents socials del territori creuen que encara és possible reconduir la situació, i que cal fer-ho des de l’inici de la tramitació. Entre les seves demandes, els agents defensen un marc social, econòmic i cultural equilibrat basat especialment en la identitat vitivinícola. Creuen que el PTP del Penedès és una gran oportunitat per corregir els desequilibris territorials i alhora les traces i externalitats negatives que l’afecten sense generar-ne de noves. De la mateixa manera, els professionals del sector del turisme coincideixen en la necessitat de defensar estratègicament una única marca territorial. Finalment, creuen que el PTP del Penedès pot permetre al conjunt del territori posicionar-se clarament com el Pulmó Verd Productiu de de l’àmbit metropolità de Barcelona.

Aquelles empreses o entitats que vulguin adherir-se a la Plataforma “Defensem la identitat vitivinícola del Penedès”, poden fer-ho a través de la web www.preservemelpenedes.com