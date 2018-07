consulta

El Sí a les primàries guanya la consulta interna de l’Assemblea Nacional Catalana

El Sí a impulsar i/o potenciar unes primàries per elegir els candidats i candidates a les eleccions municipals de 2019 s’ha imposat per un 87,8 % davant un 12,2 % a la consulta organitzada per l’ANC, que ratifica la proposta del Secretariat Nacional del passat 1 de juliol.



La consulta s’ha celebrat entre el 22 i el 25 de juliol, per via telemàtica, cosa que ha permès publicar els resultats la matinada d’aquest dijous, 26 de juliol. La participació a la consulta ha sigut un 28,53 %, superior a la de l'última consulta realitzada, on va votar un 27,4 %. Amb 11.304 vots, aquesta és la consulta amb més participació de la història de l’entitat independentista.



El resultat registrat és el següent:

9.924 vots pel Sí, un 87,8 %

1.380 vots pel No, un 12,2 %



Amb aquest aval dels socis, l’ANC començarà a partir de dijous mateix una ronda de consultes amb els partits i les entitats del sobiranisme. L’objectiu d’aquesta ronda serà conèixer de primera mà la situació d’aquelles entitats i partits ja han iniciat o proposat un sistema de primàries i sondejar també les organitzacions que de moment se’n mantenen al marge o a l’expectativa. L’esperit de l’ANC, en tot cas, serà sempre de col·laborar i ajudar a l’objectiu comú de construir les llistes més sòlides per poder guanyar les municipals.



A més, el secretariat de l’ANC també entrarà en un diàleg amb les assemblees territorials de tot el país, que són les que coneixen de primera mà la situació de cada municipi.



Els acords o resultats d’aquestes converses s’anunciaran públicament ben aviat, amb la intenció d’afavorir un procés el més ràpid possible.