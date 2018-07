El conductor kamikaze de Vic és un militar espanyol

Diverses fonts han identificat el militar espanyol Miquel Lluch com autor de l'atac de Vic.

Dissabte, un grup de voluntaris va plantar 2.500 creus grogues a la plaça Major de Vic. Ahir un militar espanyol (Miquel Lluch Aumatell) amb un cotxe amb matrícula 3435FBD va entrar a gran velocitat a la plaça i va passar pel damunt de bona part del perímetre de creus posant en perill la vida dels vianants. Alguns dels presents han pensat que l’acció era un atac gihadista com el perpetrat a Barcelona l’agost passat per un escamot liderat per un confident del CNI Aldelbaki Es Satty.



Aquest és el segon atac de la setmana perpetrat per un membre de les forces armades espanyoles. Dilluns passat el periodista Jordi Borràs va ser atacat per un membre de la policia nacional espanyola integrat dins la Brigada d'Informació acusada pels Mossos el 2014 d'alertar gihadistes investigats pels Mossos d'Esquadra.