Cultura popular

El Ball de Galeres de Reus participarà a la Diada de l'Adifolk a Perpinyà

El Ball de Galeres de Reus participarà aquest dissabte 28 de juliol a la Mostra de cultura popular catalana en el marc de la Diada de d’Adifolk de Perpinyà, organitzat per l’Adifolk (Associació per la Difusió del Folklore) i l’Ajuntament de Perpinyà.

La Coordinadora de Danses Tradicionals de Reus, entitat on pertany el Ball de Galeres, va presentar-se a la convocatòria de l’Adifok amb els si balls que conformen l’entitat, i han seleccionat el Ball de Galeres per ser un ball únic a Catalunya.

Aquest dissabte 28 a la matinada, una vintena de persones de l’entitat, juntament amb 5 músics de Reus viatjaran fins a Perpinyà per participar a la cercavila de balls de seguici, on també hi participa el Ball d’espases de Salou.

És la segona mostra de cultura Catalana a Perpinyà que organitza l’Adifolk i compta am més d’una trentena de grups de grups festius de l’àmbit de cultura popular d’arreu de Catalunya. La jornada comença el divendres 27 amb l’acte d’obertura a la Catedral de Perpinyà, i s’allarga fins dissabte 28 a la nit. Dins el programa cal destacar les tres cercaviles que recorreran els carrers del centre, on hi participa el Ball de Galeres de Reus, la mostra de lluïment dels grups festius, una cercavila bastonera, la mostra de falcons, ballada de sardanes, cantada d’havaneres, espectacle de foc i ball folk per finalitzar els actes.

Des del Ball de Galeres de Reus estan molt contents que hagin seleccionat aquest ball per a representar les comarques del sud de Catalunya, ja que poques vegades el Ball de Galeres de Reus ha pogut sortir a actuar fora de la ciutat. A principis d’aquest any, va anar a actuar a Barcelona i el balladors exposen que és molt gratificant ballar fora de Reus, ja que el públic no està acostumat a veure un ball d’aquestes característiques i el resultat sempre és molt positiu.