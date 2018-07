Tortures

EH Bildu interpel·la al Govern espanyol per les declaracions de Manuel Pastrana sobre l'ús sistemàtic de la tortura

EH Bildu ha demanat explicacions al Govern espanyol per saber si pretén prendre mesures concretes després de les declaracions de l'ex guàrdia civil Manuel Pastrana a TV3 en les quals va reconèixer l'ús sistemàtic de la tortura i va desmentir la versió oficial. "No creu que hi ha suficients evidències per analitzar en profunditat l'ocorregut i deixar de negar la seva existència?", pregunta EH Bildu.

En aquesta línia, la parlamentària d'EH Bildu, Marian Beitilarrangoitia ha dirigit una pregunta al ministeri de Fernando Gran Marlaska, en la qual li qüestiona sobre la possibilitat que després de l'afirmacions de Pastrana s'obri una recerca. Al costat d'això qüestiona al Govern si està d'acord amb l'afirmació que en la lluita contra ETA calia utilitzar qualsevol mètode per combatre-la, tal com va assegurar el sotstinent, “calia combatre a ETA amb el que es pogués”. En tercer lloc s'interpel·la al ministeri sobre altres de les asseveracions que fa l'autor per justificar les tortures i en les quals en les quals afirma que la informació a un detingut “cal treure-la com es pugui”.