Ebri Knight actua a Hamburg al partit de presentació del FC. del ST. Pauli

Ebri Knight viurà aquest pròxim dissabte 28 un dels punts més àlgids de la gira Guerrilla. Els maresmencs actuaran al festival que cada any organitza el FC St. Pauli al seu estadi abans del partit de presentació oficial del primer equip. Aquest serà el vuitè concert que oferirà el grup aquest 2018 a Alemanya i el tercer a Hamburg enguany.

El Millerntor Stadium, camp de l’equip alemany, té una capacitat per a 29.000 persones i cada any, com a inici de temporada, prepara una gran festa musical per a donar la benvinguda als fans.

El St. Pauli és un dels clubs més emblemàtics d’Alemanya i de la Bundersliga amb més seguidors al món. Compta amb més de 280 penyes registrades, una a Catalunya. Un fenomen que va més enllà de l’esport, i que s’explica pel posicionament politic i la implicació social de l’entitat. El St. Pauli es declara antifeixista, d’esquerres, feminista, antisexista i antihomòfob i participa de campanyes de promoció de l’esport femení, els drets humans, el medi ambient, a favor del col·lectiu LGTBI o l’acollida a refugiats.

El club és també un símbol universal per a molts grups de música compromesa. A més d’Ebri Knight, se n’han declarat obertament seguidors els Bad Religion, Kaiser Chiefs, Blink 182, Asian Dub Foundation o The Sisters of Mercy. Turbonegro i Talco els hi han dedicat cançons. A la megafonia del club sona “Hell Bells” d’AC/DC quan surten els jugadors, i la tornada de “Song 2” de Blur quan es marca un gol