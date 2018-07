Solidaritat

Dues mil persones construiran a Igualada el llaç groc humà més gran

Dues mil persones es trobaran aquest diumenge 15 de juliol a Igualada per construir el llaç groc humà més gran. Amb el lema “Revoltats”, els participants reclamaran, amb l’elaboració d’aquesta icònica imatge, l’alliberament fels presos polítics, el retorn dels exiliats i la defensa de les llibertats de Catalunya. Un cop tancades les inscripcions, els organitzadors -que van organitzar amb un gran èxit de participació i de repercussióinternacional l’estelada humana el 2013- destaquen, “una vegada més, la gran resposta dels catalans i catalanes, d’arreu, que vindran a Igualada per viure i protagonitzar una jornada familiar, festiva, participativa, plena d’emocions i sorpreses, però a la vegada, molt reivindicativa”. Els diners recaptats amb la venda dels packs de les samarretes i gorres amb què els participants dibuixaran el llaç groc humà es destinaran a l’Associació Catalana pels Drets Civils, entitat creada per les famílies dels presos polítics i exiliats com a plataforma d’actuació conjunta, per donar veu als represaliats i suport a les seves famílies, per canalitzar les mostres de solidaritat i suport i per defensar els drets civils i denunciar la vulneració que està portant a terme l’Estat Espanyol.

Aquest és el principal objectiu de la iniciativa “Revoltats”, amb la qual també es vol “mostrar al món que estem al costat dels presos i dels exiliats i que no paparem de lluitar pels nostres drets i llibertats com a poble, per mostrar al món que estem revoltats”, assenyalen els organitzadors.

L’organització no ha volgut desvelar detalls de la jornada de diumenge, en què es preveu la presència i participació de diverses personalitats i familiars dels presos polítics i exiliats, així com diverses sorpreses. Durant les darreres setmanes, diverses cares conegudes han donat el seu suport i s’han adherit a la iniciativa “Revoltats” a través de les xarxes. És el cas de l’escriptora Empar Moliner, del fotoperiodista Jordi Borràs, del músic Cesc Freixas, dels grups Elèctrica Dharma, Aspencat, Strombers, els Catarres; de Marcel Maure d’Òmnium, dels actors Quim Masferrer i Toni Albà, de l’economista Xavier Sala Martín, de Roger Español, ferit l’1-O, del músic exiliat Valtonyc, o del President Carles Puigdemont, entre altres.

Recollida anticipada dels packs de samarretes

Aquest dimecres 11, dijous 12 i divendres 13 de juliol, de 7 a 9 del vespre, els organitzadors instal·laran una carpa a la Plaça de l’Ajuntament d’Igualada on es distribuiran els packs amb les 2 samarretes, dues gorres i les instruccions personalitzades per a la jornada de diumenge. Els organitzadors recomanen a totes les persones que, per proximitat a Igualada, puguin recollir el seu pack anticipadament, ho facin durant aquests tres dies. Els packs també es podran recollir el mateix diumenge 15 de juliol, prèviament a l’inici de la construcció del llaç groc.

“No hi falteu, sou imprescindibles”

Els organitzadors remarquen que “per a l’èxit de la iniciativa, és fonamental que totes les persones inscrites vinguin diumenge, ja que s’ha fet un minuciós i acurat disseny dels diferents tapissos que es dibuixaran i, per tant, tots són imprescindibles”. En aquest sentit, demanen que si algú no pot assistir-hi, ho comuniqui a participants@revoltats.cat per tal de poder fer els canvis en el disseny. També destaquen, en aquestes instruccions que són personalitzades i que els participants han d’haver rebut, que “no podran canviar les samarretes ni les posicions a la plaça”.