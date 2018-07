lluita institucional

Dolors Sabater participa a Palma en una taula rodona sobre "La legislatura de les batlies del canvi"

Aquest divendres a les 19h , Can Alcover de Palma acull la taula rodona "La legislatura de les batlies del canvi" organitzada per Més Palma.

L'acte comptarà amb la participació de Dolors Sabater, exbatlessa de Badalona per Guanyem Badalona en Comú; Pedro Santisteve, batle de Saragossa per Saragossa en Comú; Conxa Juanola, batlessa de Maó per Ara Maó, i Antoni Noguera, batle de Palma per MÉS per Palma. Presenta i guia l'acte Neus Truyol, portaveu de MÉS per Palma.