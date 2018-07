Denunciar la injustícia

Denuncien que hi ha mossos no porten la identificació i demanen que en la redacció dels atestats se cenyeixin als fets

Lluís Pastrana i Ramon Torrents, dos participants de l’acció que es fa cada matí, de dilluns a divendres, davant del Jutjat de Tarragona amb el lema “Silenci, rebel·leu-vos” s’han entrevistat aquest dimecres amb el Comissari David Boneta Cortina, cap dels Mossos d’Esquadra a la Regió Policial del Camp de Tarragona per exposar-li una sèrie de queixes i preocupacions relacionades amb aquest cos de seguretat.

En primer lloc, Lluís Pastrana li ha manifestat la preocupació perquè “hi ha un nombre significatiu dels Mossos, especialment de la Brigada Mòbil (BRIMO), que quan fan tasques de contenció o repressives, no porten la preceptiva identificació numèrica al dors, i fins i tot es treuen la petita identificació frontal. És lamentable que els agents en qüestió no responguin quan se’ls hi demana aquesta informació i fins hi tot alguns adopten una actitud desafiant, quan no provocativa. Entenem que els agents coneixen les seves obligacions i, si ometen aquesta identificació, no és amb la intenció de respectar la llei”.

Malgrat que el Comissari Boneta ha respost que “es tracta de fets puntuals”, Lluís Pastrana ha insistit que “són entre un 15 i un 20% dels efectius, que és una qüestió greu i que se’ls hi ha comunicat en diverses ocasions, sense que s’hagi produït un canvi d’actitud”.

Els dos participants de “Silenci, rebel·leu-vos”, també li han plantejat al Comissari un fet que consideren alarmant que, “en alguns casos, la redacció dels atestats o denuncies no se sigui especialment estricte, s’utilitzin expressions tendencioses o amb inexacte relat dels fets”. Això és molt important ja que l’atestat és, normalment, la primera informació que té el jutge sobre els fets i a partir d’aquesta informació, es pot fer una idea equivocada de la realitat i d’això se’n poden desprendre conseqüències jurídiques o mesures cautelars injustes per al ciutadà.

D’altra banda, Lluís Pastrana i Ramon Torrents han exposat “la necessitat d’una policia escrupolosa amb la llei, propera al ciutadà i que doni seguretat més que provocar por al ciutadà”. També han demanat al Comissari Boneta que faci arribar la seva solidaritat amb al Major Trapero i la preocupació per la injusta situació processal que està vivint.

Finalment, sobre l’acció “Silenci,rebel·leu-vos”, que s’està duent a terme cada dia de 9 a 14 hores, des del passat 12 de Juny davant dels jutjats de Tarragona, se li ha demanat que la faci extensiva a tot el Cos de Mossos d’Esquadra. El Comissari ha confirmat que coneix aquesta acció i que no hi ha cap motiu per interferir-hi per part del Cos de Mossos d’Esquadra.