En defensa del territori

Denunciats els xibius de tres platges del municipi de Felanitx

La privatització i la mercantilització de l'espai públic estan a l'ordre del dia a la Mallorca d'avui. Pel que fa a les platges, algunes han canviat la seva fisonomia a causa de la proliferació de xibius, terrasses, para-sols i gandules que ocupen l'espai públic d'acord a concessions que tenen atorgades, segons la Plataforma Salvem Portocolom.

A la costa del municipi de Felanitx, apunta la plataforma, es poden veure aquestes instal·lacions a platges com l'Arenal, cala Marçal i cala sa Nau. Des de Salvem Portocolom fa estona que observa com, de manera reiterada, s'incompleix el conveni a les tres platges esmentades. Per això, en el seu moment, es va avisar a representants de l'ajuntament de Felanitx i de la Demarcació de Costes. Ara, vist que la situació continua repetint-se, en col·laboració amb el GOB-Mallorca, han interposat una denúncia davant la Demarcació de Costes contra l'empresa Marportsunbeach Mallorca S.L., que explota els serveis temporals de les esmentades platges, per ocupació excessiva i il·legal de l'espai públic i per l'incompliment reiterat de l'autorització de la concessió.

En la denúncia destaquen que a cadascuna d'aquestes platges, l'empresa només pot disposar de 10 taules i 40 cadires, però la realitat és que tothom sap que la pràctica habitual quan hi ha un gran nombre de clients és que apareguin més taules i més cadires. En referència a això, a la denúncia també fem constar que aquesta no és una pràctica nova, ja que l'empresa ja va ser denunciada el 2017.

Per presentar la denúncia han aportat proves mitjançant vídeos. Així, el passat diumenge 22 de juliol van aprofitar per filmar la realitat dels xibius a les tres platges com a millor manera de documentar el que denunciam.

A l'Arenal de Portocolom es va observar i comptar com al restaurant hi havia dins la zona delimitada com a terrassa 4 taules llargues de 6 places i 7 taules quadrades de 4 places. A més, fora de la delimitació de la terrassa, ocupant l'ombra dels tamarells que hi ha entre el bar i els para-sols, van trobar 3 taules altes amb tamborets (en total més de 60 places en lloc de 40). Volem destacar que aquest espai entre la terrassa i els para-sols queda d'aquesta manera encapsulat com una zona poc còmoda per anar a fer ús de la platja.

A cala Marçal van trobar 10 taules quadrades per quatre cadires com permet la concessió, però, a més, hi havia 2 taules altes per tamborets i dues taules grans amb bancs per entre 12 i 14 places. En total més de 70 places en lloc de les 40 establertes. Un altre element a destacar, més enllà del fet que aquí es tornen a sobrepassar els termes de la concessió, és que la terrassa no té cap tipus de delimitació física i fins i tot es pot observar com surt del tros de platja per ocupar part del que un temps era garriga. Però el cas de cala sa Nau és segurament el més greu pel fet de tractar-se d'una platja declarada com a natural i que està situada dins d'una zona ANEI. Aquí l'empresa denunciada, de manera continuada, supera de molt els 50 m2 que té permesos com a terrassa (terrassa que tampoc està delimitada físicament), arribant a ocupar entre 100 i 150 m2, triplicant el nombre de taules i de superfície. Aquí s'arriben a parar 30 taules amb les seves corresponents cadires. També en altres moments la platja es converteix en un chill out. Si un temps aquesta era una platja apreciada per la seva tranquil·litat, ara molta gent ha deixat d'anar per no trobar-se amb aquest panorama.

La concessió del servei d'explotació de les platges a l'empresa Marportsunbeach Mallorca S.L. ha estat polèmica per com s'ha obtengut -presumptament de manera fraudulenta i, a pesar d'això, amb una pròrroga d'un any més per part de l'ajuntament-, ara amb aquesta denúncia és qüestionada per com la seva gestió. Tot un exemple de privatització i desnaturalització dels escassos arenals que tenim al nostre municipi, que passen de ser espais per l'esbarjo i el joc a ser terrasses de restaurants a més de convertir-se en una competència deslleial per aquells restaurants de Portocolom o de s'Horta que no tenen la sort d'estar damunt l'arena.