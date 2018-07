Energia

Demanen que Barcelona Energia comercialitzi únicament energia renovable

El Centre d’Ecologia i Projectes Alternatius (CEPA-Ecologistes de Catalunya); Aire Net Coordinadora Veïnal Metropolitana; APQUIRA; la Coordinadora Catalana contra la incineració; juntament amb Ecologistes en Acció, la Federació d’Associacions de Veïns de Barcelona (FAVB) i una trentena d’entitats ecologistes i veïnals demanen a l’alcaldessa Colau que no es comercialitzi electricitat “negra” de la incineradora com si fos verda.

Per mitjà d’una Declaració titulada: Gat per llebre. Residu Zero=incineració Zero, un ventall ampli d’entitats molt diverses del moviment ecologista i veïnal demanen que Barcelona Energia comercialitzi únicament energia renovable i que no comercialitzi electricitat produïda a la incineradora de Barcelona.

De la mateixa manera que ENDESA diu que els ajuntaments reben energia renovable, quan en realitat s’ha generat a nuclears i plantes de combustió de combustibles fòssils, Barcelona Energia silencia que comercialitza electricitat bruta procedent de la incineració de residus. El programa electoral de Barcelona en Comú afirma que a final de legislatura Barcelona no aportarà residus a la incineradora, però ara fa tot el contrari: alimentar amb residus els forns de la incineradora malgrat que ocasioni un perill per a la salut, la pau i la seguretat de les barcelonines i barcelonins.