llibertat presos polítics

Clam per l'alliberament dels consellers i la presidenta del Parlament davant les presons de Lledoners i Figueres

Junqueras, Romeva, Cuixart, Sànchez, Forcadell i Bassa passen la primera nit a les presons de Lledoners i Puig de les Basses

Marxes per la Llibertat davant les portes de les presons de Lledoners i Figueres sota el lema "Lluitarem fins que sigueu lliures", milers de presones han reivindicat l'alliberaments dels consellers i la presidenta del Parlament. Els manifestants no han parat de fer crits per l'alliberaments del presos polítics i per la implementació de la República, "República Ara!" i "Ni un pas enrere".

A Lledoners, la marxa ha estat encapçalada pels consellers de la Generalitat Ernest Maragall, Josep Bargalló, Alba Vergés, Damià Calvet, Àngels Chacón i Jordi Puigneró; la senadora Mirella Cortès i l'expresident Artur Mas. Quim Torra, per la seva banda, era a l'interior de la presó fent una visita a Junqueras, Sànchez, Cuixart i Romeva. També hi havia, Antoni Castellà (Demòcrates); Ernest Clotet, alcalde d'Artés (CUP); Jaume Asens (En Comú); MartaVilalta (ERC); David Font, alcalde Gironella; Marcel Mauri, vicepresident d'Òmnium; Elisenda Paluzie, presidenta de l'ANC; i Diana Riba, companya de Raül Romeva.

A uns 300 metres de la presó i sobre una tarima, hi ha hagut diversos parlaments, entre ells el Elisenda Paluzie, Marcel Mauri i Diana Riba entre altres. Paluzie ha afirmat que "la clau que segur que obrirà els panys d’aquestes presons i que permetrà que les persones preses i exiliades tornin a casa, és la República catalana" i Mauri ha manifestat que "no pararem fins tombar aquest mur de vergonya. Exigim a Pedro Sànchez que insti a la fiscalia a retirar totes les acusacions".

Presó de Figueres

La marxa s'ha iniciat a uns dos quilòmetres del centre penitenciari i els assistents han caminat fins arribar-hi amb proclames a favor del seu alliberament. També han demanat al president del Parlament, Roger Torrent, que "obri la porta" per permetre-ho. A l'acte, hi ha assistit familiars de Bassa com el seu fill o la seva germana, Montse Bassa, que ha assegurat que seguiran exigint la seva llibertat i ha demanat als presents que no defalleixin perquè "sou la seva força". La concentració també ha comptat amb la presència de diversos representants polítics com la consellera de la presidència, Elsa Artadi, els diputats Anna Caula, Sergi Cebrià, Natàlia Sànchez i membres d'Òmnium Cultural i l'ANC. En l'acte polític, el vicepresident de l'ANC Josep Cruanyes ha demanat la llibertat de tots els presos, “sense cap càrrec”, i ha vaticinat que els Tribunals d’excepció han tornat a l’Estat espanyol.