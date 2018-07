Occità

Clam a la Vall d'Aran per l'ús social de l'aranès

En la 25è edició de la cursa "Aran per sa Lengua"

Milers de persones a la Vall d'Aran han reclamat aquest diumenge l'ús social de l'aranès en una jornada reivindicativa de caràcter festiu i esportiu. Es tracta de la 25è edició de la cursa "Aran per sa Lengua", un jornada reivindicativa on els aranesos travessen la Vall, a peu o corrent. Els corredors han sortit de Dels, de Montgarri i del Port de Vielha i s'han aplegat aquest vespre a la plaça de Vielha, on el participants han dibuixat el mapa d’Aran.

També s'ha llegit el manifest del col·lectiu Lengua Viua i s'ha lliurat el premi Lengua Viua, creat per lloar el treball de persones, col·lectius o institucions en defensa de l’aranès. També s'ha lliurat el premi al disseny de la samarreta que enguany pel 25 aniversari ha realitzat Aleix Filloy Cavero. L'acte ha finalitzat amb amb el concert del grup Nadau.

La jornada, organitzada pel col·lectiu Lengua Viua, se celebra des de l’any 1993 per defensar la llengua i la identitat araneses amb el lema del Premi Nobel de Literatura Frederic Mistral, “Qui té la llengua, té la clau”.