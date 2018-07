Vine a homenatjar l'exili del 39 i reclamar el retorn dels actuals exiliats (Manifest)

Al gener del 1939, després de tres anys de guerra i amb la victòria dels colpistes feixistes, uns cinc-cents mil republicans, catalans i d’arreu, es van veure abocats al dur camí cap a l’exili sense futur. Vencent el fred, la gana, les malalties i l’assetjament de l’aviació franquista, van emprendre un costós camí que els va dur a uns camps de concentració construïts a corre-cuita per les autoritats franceses, sense les condicions mínimes de salubritat que exigia el dret internacional. Alguns d’aquests camps van ser construïts a Argelers de la Marenda.

Molts d’aquests refugiats serien deportats de retorn a l’estat espanyol on alguns anirien a presons o serien assassinats, d’altres serien enviats a camps de concentració nazis i també n’hi hagué que seguirien mesos després la seva lluita contra el feixisme, aquest cop sota l’ombra del nazisme, afegint-se a la resistència francesa.

79 anys després, el règim hereu dels vencedors d’aquella guerra que va seguir al cop d’estat del feixisme contra la II República espanyola, ha forçat de nou a un exili a alguns dels representants democràtics del poble de Catalunya pel terrible “delicte” de posar les urnes el primer d’octubre de l’any passat, en una decisió d’un Parlament plenament democràtic, sobirà, d’acord amb les lleis internacionals signades pel mateix estat espanyol i amb un suport manifestament majoritari de la societat catalana que així ho ha expressat en multitud d’ocasions.

També s’han hagut d’exiliar o passar a la clandestinitat membres de CDRs i artistes amb l’aberrant acusació de terrorisme per unes lletres de cançons que demostra fins a quin nivell estan en perill a l’estat espanyol les llibertats bàsiques de qualsevol democràcia i que és de suposar que no tindran recorregut judicial a Europa. I estan perseguits judicialment, batlles, mestres, funcionaris, activistes.

Tots ells afrontarien, en cas de seguir a Catalunya, peticions de molts anys de presó per uns delictes de sedició i rebel·lió inventats a partir d’informes falsos de la Guàrdia Civil que, com s’ha pogut comprovar, no existeixen en els codis penals dels països europeus on han estat acollits, tot plegat amb una sèrie d’irregularitats i actuacions arbitràries de la justícia que evidencien el seu profund llegat franquista i la falta de separació real de poders de la democràcia espanyola.

Aquesta anomalia democràtica en ple segle XXI al cor de la suposada democràcia que representa la Unió Europea fa evident el caràcter demofòbic, unitarista i repressor de l’estat espanyol i la feblesa de les democràcies europees que anteposen l’interès i els pactes entre estats als suposats valors fundacionals de la UE.

És per a homenatjar els milers d’homes i dones que es van veure forçats a aquest exili el 1939 que el dia 21 de juliol farem aquesta caminada des de Figueres i Espolla fins a Argelers de la Marenda, repetint el camí que van fer aquells homes i dones.

A la vegada, també volem reivindicar l’anul·lació de la causa general del 20 de setembre i del primer d’octubre amb el retorn immediat de tots els exiliats del 2017 i l’alliberament de tots els presos polítics.

Comitè de Defensa de la República (CDR-Vallvidrera)