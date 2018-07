Barcelona es connecta a la seva pròpia companyia elèctrica pública

A partir d'avui els fanals i semàfors de la via pública i l'energia elèctrica de qualsevol edifici municipal de Barcelona són alimentats per una nova empresa elèctrica pública, Barcelona Energia (BE), propietat de l'ajuntament (un cop acabi el traspàs donarà servei a 3.908 punts i 19 organismes i entitats del grup d’empreses municipals) . BE és la comercialitzadora elèctrica pública de l’Àrea Metropolitana de Barcelona i la seva missió és contribuir a la transició cap a un model energètic sostenible potenciant l’autoconsum, la generació de proximitat i l’energia 100% verda. Així Endesa acaba de perdre a un dels seus clients princpals, l'Ajuntament de Barcelona, que pagava una factura anual de 34 milions d'euros.

El contracte amb Barcelona Energia provocarà un estalvi d'uns 710.000 euros i l'abastament de l'energia neta que aporten les plaques fotovoltaiques del Fòrum i la planta de tractament de residus del Besòs. Properament s'incorporaran més fonts de subministrament d'energies renovables que passaran de 1,8 megawatts a 3,5 només en plaques solars. A partir del 2019 unes 20.000 famílies de l'Àrea Metropolitana de Barcelona podran contractar la llum a Barcelona Energia.