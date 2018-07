Ni presos ni exili

Barcelona aplega una nova mobilització multitudinària per l'alliberament

Milers de persones clamen per la llibertat dels presos i exiliats polítics després del cop de porta judicial d’Alemanya a Llarena

Barcelona ha viscut aquest vespre una multitudinària manifestació per reclamar la llibertat dels presos polítics i el retorn dels exiliats. Sota el lema “Ni presó ni exili, us volem a casa”, la marxa, que ha aplegat milers de persones, més de 100 autocars vinguts d’arreu del territori i a la qual s’hi hanadherit més de 30 entitats, s’ha desplaçat amb dificultats a causa de la gran afluència des de la cruïlla del carrer Tarragona amb Diputació fins a l’avinguda Josep Tarradellas, cantonada amb Rosselló. Allà, s’hi ha dut a terme l’acte principal, conduit per Albert Bufill.

La manifestació ha vingut marcada per la decisió de la justícia de Schleswig-Holstein, que dijous va decidir que no extradiria Carles Puigdemont ni per rebel·lió ni per sedició, deixant en entredit tota la instrucció feta fins ara pel jutge Llarena, que l’ha basat en aquests dos delictes.

“El referèndum el vam fer i el vam guanyar”

Durant els parlaments, Elisenda Paluzie, Presidenta de l’Assemblea Nacional Catalana, ha fet un repàs de tots els drets vulnerats per l’Estat espanyol, i ha recordat que des de setembre, hi ha hagut un “degoteig incessant” des de que el Govern espanyol i les altes institucions de l’Estat van decidir que tot valia per aturar el referèndum d’autodeterminació. “No ho van aconseguir. El referèndum no el van aturar, el vam fer i el vam guanyar”, ha exclamat.

La Presidenta de l’ANC ha enviat un missatge al Ministre d’Afers Exteriors espanyol, Josep Borrell, i li ha dit que ja pot anar preparant tots els ambaixadors i funcionaris de l’Estat, que “no li serviran de res” per anar difonent la propaganda. I és que per Paluzie, el moviment independentista té conviccions, i ell només té poder, “i les conviccions triomfaran”.

Segons Paluzie, l’Estat reté els presos com a “ostatges” per acabar amb el moviment independentista i perquè aquest abandoni els objectius polítics. “No ho farem, persistirem”, ha conclòs Paluzie.

De fet, per Paluzie, la vulneració flagrant de drets que està exercint l’Estat només fa que reforçar la causa política de l’independentisme i de l’autodeterminació, i ha augurat que el moviment persistirà fins que els presos siguin lliures i els exiliats hagin pogut tornar, i fins que s’aconsegueixi la República catalana, en la qual, ha dit, mai més es vulneraran els drets i es reprimirà la dissidència.

Cap pacte amb la Fiscalia

La marxa, que ha transcorregut sota una calor sufocant, ha aplegat fins a les portes de la presó Model, lloc triat com a símbol de la repressió, moltes cares visibles de la plana política i institucional del país, d’entre les quals el President del Govern, Quim Torra, el President del Parlament, Roger Torrent, i altres membres del Govern.

Allà, Marcel Mauri, vicepresident d’Òmnium Cultural, ha enviat un missatge a Pedro Sánchez, a qui ha recordat que no pot mirar cap a una altra banda, que l’apropament és insuficient i que l’únic que val és l’alliberament dels presos polítics i el retorn dels exiliats. Al mateix temps, Mauri li ha preguntat si vol seguir sent “còmplice de la repressió” o “passar de les proclames buides als fets” perquè “no hi ha terme mig”.

El vicepresident d’Òmnium ha instat la Fiscalia a retirar immediatament tots els càrrecs “inventats” contra els presos i exiliats, i que treguin la política dels jutjats. Per acabar, Mauri ha enviat un missatge clar a la ciutadania: “No hi ha cap pacte polític amb la fiscalia”, i ha afirmat que els presos no són “moneda de canvi de res”.

Per acabar, Meritxell Lluís, representant de l’Associació Catalana pels Drets Civils, ha deixat clar que no cauran en el “parany” de l’autocensura, perquè no tenen por. Des de l’ACDC han llegit unes paraules dels presos polítics. D’una banda, han reiterat que el compromís de la gent els enforteix les seves conviccions encara més. D’altra banda, s’han reafirmat en la seva innocència i en el no-reconeixement de cap dels delictes, per això han demanat l’arxivament de la causa, no només la seva, sinó també la de tot el moviment sobiranista.

L’acte ha clos amb la interpretació de “Cançons lliures”, de Jordi Montañez i el Cant dels Segadors.