Jocs Mediterranis

Ballesteros i Villamayor segueixen sense esclarir les incògnites dels Jocs Mediterranis

Tal i com es va fer públic el passat 6 de juliol, la CUP de Tarragona va fer arribar de manera formal a l’alcalde Ballesteros i al conseller Villamayor una bateria de preguntes referents als Jocs Mediterranis, que, d’altra banda, la formació ja havia formulat en diverses ocasions en rodes de premsa o comunicats. Donada la manca d’informació i transparència per part del govern, respecte els Jocs Mediterranis però també en molts altres temes, que la CUP ha denunciat reiteradament en el passat, des de la formació es va decidir fer un comptador públic a les xarxes socials per tal de pressionar Ballesteros i Villamayor a donar resposta a les qüestions formulades.

En el consell plenari del passat dia 20, el conseller Villamayor va fer entrega al Grup Municipal de la CUP d’un total de 5 dossiers amb informació diversa sobre els Jocs Mediterranis com a resposta a les preguntes dels independentistes. Després d’una atenta lectura d’aquests documents, la formació no pot sinó expressar de nou la seva decepció. Del total de set preguntes que havien formulat inicialment només se’ls ha respòs a una, la referent a la relació de contractacions de persones físiques pels Jocs Mediterranis 2018. És a dir, que només una pàgina de l’extensa quantitat que se’ls va fer arribar es correspon amb les demandes fetes.

La resta de documentació difícilment podria clarificar el cost total de l’esdeveniment o el número definitiu d’entrades venudes, ja que l’informe més recent data del passat març i els anteriors es remunten fins a 2015, és a dir, que res tenen a veure amb les informacions sol·licitades sinó que simplement són pàgines i pàgines de previsions i càlculs a futur d’allò que els Jocs haurien pogut ser. La formació anticapitalista entén que es troba davant d’una maniobra de distracció, una nova fugida d’estudi que respon a l’opacitat en la qual viu instal·lat el govern de la ciutat, molt especialment en tot allò que fa referència als Jocs Mediterranis.

La CUP, en vistes de la situació, ha decidit reemprendre el comptador i seguir pressionant per tal d’esclarir les qüestions que segueixen sense ser resoltes. De la mateixa manera, es compromet a fer públiques tant les respostes que es vagin obtenint, començant pel document amb els contractes del personal dels Jocs Mediterranis, així com la informació que contenen els diferents informes que els va entregar Villamayor en la línia de combatre la política d’opacitat de l’equip de Ballesteros.