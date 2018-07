Repressió

Arxiven el procediment judicial obert contra l'excoordinador de Tàrrega per la Independència

El jutge acorda el sobreseïment provisional en no estar prou fonamentada la comissió del delicte electoral del que se l'acusava

Salvador Bori va oferir una roda de premsa quan es va conèixer la decisió del jutge d'instrucció d'arxivar la causa que se seguia en contra seva arran de la denúncia presentada per Fiscalia per delicte electoral.



Els fets es remunten a l'acte de suport als Jordis del 16 de desembre passat, durant la campanya electoral, que fou prohibit a l'ANC per part de la Junta Electoral Provincial. En vista d'això, les seccions locals dels partits independentistes van decidir organitzar un acte electoral conjunt pel seu compte.



Després de testificar els Mossos que van aixecar l'acta d'aquell dia, Fiscalia pretenia passar ja a la fase de judici oral. Amb tot, el jutge ha considerat que no hi havia infracció penal i ha decidit l'arxiu provisional del procediment. En una interlocutòria de cinc pàgines, argumenta amb profunditat que les proves aportades per l'acusació eren insuficients, mentre que la defensa estava en disposició d'aportar nombrosos testimonis per ratificar els fets. Fiscalia disposa ara de cinc dies per presentar recurs.



Per acabar, Bori ha agraït els nombrosos suports rebuts en aquest temps i ha recordat, fent esment del seu avi empresonat durant el franquisme, que cal seguir mantenint viva la lluita contra els sistemes de govern que persegueixen els seus ciutadans per les seves idees polítiques, ja sigui en temps de dictadura, ja sigui en temps de suposada democràcia.







Declaració de Salvador Bori



Miraré de ser breu. D'entrada faré una declaració i tot seguit estem oberts a respondre qualsevol pregunta que vulgueu plantejar-nos, a mi o al meu advocat.



Com recordareu, vaig haver de declarar acusat de delicte electoral pel cas que ja tots coneixeu de l'acte del 16 de desembre de l'any passat a la plaça Major de Tàrrega.



Aquell dia vaig declarar que, un cop rebuda la prohibició de la Junta Electoral Provincial de Lleida per realitzar l'acte de suport als Jordis per al que havíem demanar permís, no vaig tirar endavant amb la convocatòria pública d'aquest. El que hi va haver va ser un acte electoral conjunt convocat per CUP, Esquerra i Junts per Catalunya.



Pocs dies després, vam presentar la sol·licitud d'arxivament de la causa. Inicialment no va ser atesa perquè Fiscalia s'hi va oposar i va demanar que anessin a testificar els Mossos d'Esquadra que van fer l'atestat d'aquell dia.



El passat 28 de juny van anar a declarar aquests Mossos, que van confirmar que, més enllà del que van transcriure a l'acta identificant-me com a responsable de l'acte realitzat, no tenien constància de la posterior convocatòria de l'acte electoral i que, per tant, no van realitzar més comprovacions sobre la naturalesa de l'acte. També van confirmar que vaig fer un parlament molt breu de benvinguda i que en el transcurs d'aquest van intervenir altres persones amb major temps i protagonisme que no pas jo mateix, malgrat no poder precisar qui eren els que van parlar aquell dia ja que se'ls havia requerit només per confirmar si jo feia o no l'acte prohibit.



Tot i aquesta declaració, Fiscalia es va seguir mantenint ferma en la seva acusació i va demanar al jutge instructor passar ja a la fase de judici oral.



Amb tot, el jutge ha considerat que no hi havia infracció penal i ha decidit l'arxivament provisional del procediment, sobretot tenint en consideració que amb les proves aportades fins ara per Fiscalia no hi havia base suficient, mentre que la defensa estava disposada a portar nombrosos testimonis per ratificar les meves declaracions, tant els representant dels partits que van presentar la sol·licitud per realitzar l'acte electoral conjunt com la de les persones que van prendre la paraula en aquell acte en representació d'aquests partits.



Aquesta resolució no és ferma encara i Fiscalia pot presentar-hi recurs, però això ho explicarà millor l'advocat.

En tot cas, cal remarcar que no és una resolució"de tràmit", sinó que està desenvolupada en cinc pàgines d'argumentacions per justificar el sobreseïment, amb plena consciència.



Ni que només siguin casualitats, que ho han de ser perquè sinó seria massa rebuscat, voldria destacar que aquest cas ha tingut una sèrie de dates clau força curioses. Fiscalia va formalitzar la denúncia als jutjats un 23-F. Me n'he adonat ara al llegir la sentència. Després em van cridar a declarar per Sant Jordi. Manda huevos, que diria aquell. I ara la resolució judicial ha estat emesa el "18 de julio", permeteu-m'ho dir en castellà. Segur que són casualitats, però carai, quins cracs que són triant dates a l'atzar!



Vull agrair les mostres de suport rebudes tot aquest temps. Especialment el dia que vaig haver de presentar-me a declarar a Cervera, amb centenars de persones donant-me el seu suport i escalf, tant a l'entrada com a la sortida del jutjat.



Gràcies al Secretariat Nacional de l'Assemblea i el seu equip de juristes, que en tot moment han estat al meu costat. També als companys de Tàrrega per la Independència pel seu suport personal però, sobretot per la immensa feina que venen fent des de fa temps. I als companys d'Òmnium i CDR que he tingut sempre a la vora.



I com no, al meu advocat, Gabriel Lacambra, i per extensió al col·lectiu lleidatà Advocacia per la Democràcia, del qual forma part, moltes gràcies.



Finalment, un agraïment molt especial a la meva dona, al meu germà, i tota la família que m'ha recolzat no només ara, sinó durant aquests anys de dedicació tant intensiva a l'Assemblea. En el fons, sé que han patit més ells que no pas jo mateix pel tràngol que hem hagut de passar durant tot aquest procés judicial. Ha estat una temporada complicada perquè a ningú li agrada trobar-se embolicat en merders judicials, però alhora ho he afrontat amb tota la serenor que dóna saber que sempre he fet les coses el millor que he pogut i sabent també que representar l'ANC, Tàrrega per la Independència, el grup de gent que la conforma i els ideals que defensem és un honor.



Ara sí, per acabar, deixeu-me fer una mica de memòria històrica personal. No he parlat dels meus pares en els agraïments perquè ja fa uns anys que són morts. El meu pare en concret ja en fa nou. I millor que no hagi hagut de viure aquest moment pels records que li hauria pogut remoure.



El seu pare, el meu avi, Roc Bori, va ser alcalde pedani del petit poblet d'Almassor, d'on sóc fill. En acabar la guerra civil va ser dut a la presó per acusacions amb tant poc fonament com les que m'han dut a mi a judici. La diferència és que en el seu cas va ser un judici sumaríssim per part d'un tribunal militar que va processar milers i milers de rojos separatistes. S'hi va estar del 1939 fins al 1946. El 1949, amb 57 anys, moria a conseqüència de les malalties que arrossegava en sortir-ne.



No voldria establir paral·lelismes històrics que no existeixen. Simplement vull recordar que cal mantenir sempre viva la lluita contra qualsevol sistema de govern que persegueixi els seus ciutadans per defensar les seves idees polítiques. És el que van fer aleshores amb la força d'una dictadura al darrera. Però és el mateix que estan fent ara amb els Jordis. Amb la resta de presos polítics. Amb els exiliats. I amb tanta altra gent, com jo mateix, a qui pretenen fer servir d'exemple per espantar i escarmentar els independentistes. I no ho aconseguiran. No perquè avui haguem trobat un jutge que raonablement hagi entès que no hi havia delicte en la meva conducta, sinó perquè darrera de cadascun de nosaltres n'hi haurà un altre i un altre i un altre disposats a defensar la República catalana.