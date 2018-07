Arxivada la causa penal contra els vaguistes del 8-N militants de la CUP de Girona

El jutjat d'Instrucció número 1 de Santa Coloma de Farners ha arxivat el procés judicial contra dos militants de la CUP de Girona que van participar a la vaga general del 8 de novembre, entre els quals hi havia el regidor de la ciutat, Lluc Salellas. El jutge ha acordat la decisió després que tant la Fiscalia com la defensa hagin argumentat que no hi ha constitució de delicte. Tanmateix, en la interlocutòria el jutge trasllada el cas a la Sudelegació del Govern espanyol perquè decideixi com procedir a partir d'ara, i valori si vol iniciar un procés administratiu contra els cupaires.

Per part de la CUP s'ha volgut celebrar la decisió recordant que, des del primer dia, van defensar que participar d'una vaga general des de la desobediència civil no violenta no pot ser considerat mai un delicte. Per això, han reivindicat les mobilitzacions prèvies i posteriors al referèndum de l'1 d'octubre i han destacat que aquells van ser els dies que més a prop vam ser d'aconseguir la llibertat del poble català. Així mateix, des de la CUP s'ha exigit l'arxivament de tots els procediments polítics oberts contra desenes de catalanes i catalans que aquells dies es van mobilitzar, i ha apuntat que l'Estat ha volgut atemorir durant mesos les persones que s'impliquen políticament amb l'objectiu de desgastar l'independentisme. "No ho han aconseguit. Seguirem dempeus treballant per l'alliberament social i nacional del nostre poble" ha afirmat el regidor de la CUP-Crida per Girona, Lluc Salellas.

Finalment, la CUP ha advertit que, en el cas que ara s'iniciï un procés administratiu contra les persones absoltes de la causa penal continuaran defensant que no es pot permetre cap sanció per participar de la vaga general del 8-N i els talls de les carreteres perquè seria un atac als drets polítics i civils de la població de Catalunya. En aquest sentit, ha exigit al nou subdelegat, Albert Bramon, que deixi el cas sobre la taula i no continuï la persecució política a l'independentisme.