11S2018

ANC: "Una diada per implementar el mandat de l’1 d’octubre"

Obertes les inscripcions per a la gran onada que recorrerà l’avinguda Diagonal de Barcelona

L’Assemblea Nacional Catalana ha presentat aquest divendres al matí, als Jardins del Palau Robert, tots els detalls de la gran manifestació que es durà a terme durant l’11 de setembre. Aquest any, la mobilització, que s’anomena ‘Diada per la República catalana’, durà com a lema ‘Fem la República catalana’. L’Assemblea ha enviat un clar missatge: la societat civil seguirà mobilitzada per implementar el mandat de l’1 d’octubre. És a dir, fins a aconseguir la plena independència i constituir la República catalana.

Durant la roda de premsa, s’ha donat pas a l’espot de la Diada. No deixis que ningú silenciï la teva veu. Reivindica el mandat de l’1 d’octubre, remarca. S’han explicat els detalls tècnics de la mobilització i s’ha anunciat que el web per a fer les inscripcions ja està disponible. L’adreça per inscriure’s és diada.assemblea.cat

Elisenda Romeu, coordinadora de la comissió de mobilització de l’ANC, ha remarcat que la d’enguany serà una manifestació austera però contundent. L’objectiu de l’entitat és omplir la Diagonal, des de Glòries fins a Palau de Pedralbes, per la qual cosa s’han habilitat 38 trams al llarg de l’avinguda per inscriure-s’hi. A les 16 h, tal com ha explicat Romeu, es recomana que tothom sigui al seu tram amb la samarreta. A les 17.14 h està previst aconseguir un silenci sepulcral que serà trencat per una gran onada que ha de recórrer la capital catalana. L’onada començarà a un dels extrems de la Diagonal, concretament a la intersecció amb el carrer Castillejos, i a mesura que avanci, s’expandirà fins a arribar a l’altra punta de la ciutat. Allà, es durà a terme un acte amb diversos parlaments i elements.

Per això, tal i com ha assenyalat Elisenda Paluzie, aquesta ha de ser la diada de la gent: “fem una crida a que tothom s’expressi lliurement”. La presidenta de l’ANC ha anticipat el caràcter polític que ha de tenir la manifestació. Deixar clar que l’esforç de tots els ciutadans que van implicar-se per fer el referèndum d’autodeterminació el dia 1 d’octubre vinguin a reclamar la implementació del resultat, amb el crit que vulguin, amb la pancarta que vulguin, però amb la unitat que representa mobilitzar-se per un objectiu comú. “Hem de tornar a assolir fites que ens semblaven increïbles com l'1-O. Amb intel·ligència col·lectiva, que és com les hem aconseguit. Deixem els debats estèrils i tornem als objectius. Fem la independència, fem el cim”.

Paluzie ha vaticinat una tardor intensa, malgrat la repressió i les victòries judicials internacionals dels últims mesos.“Aquesta diada ha de ser un punt d'inflexió. Abanda de lluitar contra la repressió amb tots els mecanismes que tinguem, hem de demostrar que la repressió no té l'objectiu que busca. No renunciarem a la independència i farem el cim”, ha subratllat.

Per evidenciar el lligam amb el referèndum de l’1-O, han intervingut Roger Español, Joan Lluís Bozzo i Jaume Ventura, com a representants dels diferents rols que va tenir la gent per fer-lo possible. Votants víctimes de la violència policial, defensors de les escoles i els qui van ser a les meses. “Entre tots ho vam fer possible, entre tots ho farem posible. Volem que en aquesta Diada per la República catalana torni a haver-hi tota la gent que hi havia votant. I dient als nostres representants el que volem i el que vam votar”, han reblat.

També han intervingut Marina Llansana, vicepresidenta d’Òmnium Cultural, que ha volgut remarcar el caràcter autoritari i la falta de serparació de poders a l’Estat espanyol, i Andreu Francisco, vicepresident de l’Associació de Municipis per la Independència, que ha reiterat el compromís dels municipis en l’assoliment de l’objectiu de l’independència. Ambdues entitats són col·laboradores actives en la Diada per la República catalana.

Al finalitzar, tots ells s’han inscrit a la Diada per la República catalana de manera telemàtica i s’ha convidat a tots els ciutadans a fer el mateix.