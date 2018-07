Allende, Berlinguer i el fracàs

Xavier Domènech, portaveu dels comuns al Parlament de Catalunya, valorava la reunió entre els presidents Torra i Sánchez com la fi d’una etapa política caracteritzada pel “fracàs” de l’independentisme unilateral.

Que algú d’esquerres assenyali amb el dit i celebri el fracàs de l’independentisme és, primerament, equivocar-se d’enemics. La famosa equidistància és un equilibri oportunista basat en el càlcul electoral. Però qui estigui del costat de la transformació social, mai podrà jutjar de forma equidistant l’ordre establert i els que volen subvertir-lo.

En qualsevol cas, haver fet un referèndum, haver-nos mobilitzat i organitzat com a poble, i haver desobeït les amenaces de l’Estat, no es pot considerar un fracàs des d’una perspectiva d’esquerres. Són lluites que quallen en la cultura política del país, més enllà de l’objectiu independentista, i per tant són positives per a tots els moviments que tan sols tenim la força popular com a palanca de canvi, ja sigui contra els desnonaments, pels drets laborals o pel feminisme.

Però, en segon lloc, alçar-se com a jutge de fracassos és d’una falta de memòria considerable. Perquè l’empenta independentista precisament ve precedida del “fracàs” de la reforma de l’Estatut, en la qual alguns actors d’esquerres (particularment ICV) havien dipositat esperances de canvi. Però també és falta de memòria perquè la història de l’esquerra és una història de molts fracassos, i només algunes victòries.

Aquesta qüestió em fa pensar en un suggeridor article del professor Ignacio Sánchez-Cuenca titulat “Berlinguer a Catalunya”. L’autor hi comparava l’experiència d’Allende a Xile amb la de Berlinguer a Itàlia. La primera hauria estat un fracàs: amb una base suficientment feble (36,6% dels vots) no es podia accelerar un procés transformador, i per això no es va poder resistir la reacció i el cop d’Estat de Pinochet. La segona experiència és l’anomenat “compromís històric” del PCI amb la democràcia cristiana i amb l’Estat, amb el qual Berlinguer va inaugurar l’eurocomunisme. Hauria estat una via millor que Allende perquè, com podríem dir amb paraules de Pablo Iglesias, no hauria “despertat el feixisme”.

Enmig, l’esquerra revolucionària italiana i les seves accions armades, també són jutjades per l’autor com un fracàs. De l’article es desprenia un consell a l’independentisme català: via lenta a la República, no iniciar res fins a tenir una majoria folgada.