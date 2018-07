A vegades, als del PP, se'ls escapa la veritat

Una de les poques anàlisis que comparteixen tots els candidats i candidates a presidir el PP espanyol, és que no tenen cap dubte de que el trasllat a presons catalanes dels presos polítics és una concessió de Pedro Sánchez a les formacions catalanes que li varen donar suport en la moció de censura. Segons el PP i segons els seus altaveus mediàtics, el trasllat a presons del Principat, és el «preu polític» que paga Sánchez per ser president de l'estat espanyol.

Fins ara ens havien dit que les detencions dels líders independentistes, el seu processament, el seu manteniment en presó, el patiment afegit de ser a presons llunyanes de casa... eren decisions purament tècniques, de jutges i fiscals i en que la política no hi jugava cap paper.

Ara els traeix el seu subconscient i en comptes de mantenir el discurs coherent amb el que havien dit fins ara, que seria que de la mateixa manera que, fins ara, es tractava de decisions purament tècniques i allunyades per complet de la política, 'polititzen' el seu discurs i la seva anàlisi dels fets... I per tant, reconeixen implícitament que, en realitat, tot obeeix a decisions polítiques.

Al cap i a la fi aquesta mena de primàries estranyes que fan a Can PP són una espècie de ruleta russa (Rússia havia d'aparèixer en l'Apunt d'avui) on guanya qui aconsegueixi fer més discursos i declaracions sense que se li escapi l'expressió 'presos polítics' per referir-se als presos polítics.