pressupostos participatius

La CUP Sant Sadurní considera que el govern no ha estat a l’alçada amb els pressupostos participatius

La mobilització ciutadana és l’únic valor positiu que extreu la CUP Sant Sadurní del procés de pressupostos participatius que l’equip de govern va engegar fa un parell de mesos. Els cupaires lamenten els pocs recursos i l’escassa difusió que s’ha fet de la iniciativa. A més a més, els projectes guanyadors, han estat demandes ciutadanes que ja haurien d’estar incloses en les partides de les diferents regidories ja que es destinen a millorar l’urbanisme i mobiliari d’espais públics. Després dels resultats obtinguts, on només hi han participat el 8,6% del cens total de la vila, la CUP lamenta que el govern no s’hagi implicat en el projecte i que hagi estat una acció per a “complir l’expedient” segons els grup municipal.

La proposta d’iniciar uns pressupostos participatius, és una demanada que feia anys que es demanava a Sant Sadurní. Tot i que el govern ha decidit portar a terme una primera experiència, els resultats no han estat satisfactoris. La seva poca implicació ha fet que només 900 sadurninencs i sadurninenques hagin participat. Aquest nombre suposa tan sols el 8,6% del cens total del municipi. Una de les principals causes que apunten els cupaires, és la manca de difusió, la mala gestió i els pocs recursos amb els que comptava la iniciativa. La regidoria de Participació no ha fet cap esforç per a crear espais de debat previ a la votació amb els que s’hauria donat a conèixer el procés que s’estava iniciant, i on els ciutadans podrien haver intercanviat opinions i propostes. A més a més la comunicació ha estat nefasta: un tríptic, una nota de premsa per als mitjans i una publicació als canals digitals de l’Ajuntament. La CUP creu que si l’objectiu real era implicar a la ciutadania, els esforços per a donar a conèixer el procés de pressupostos participatius, hauria estat molt més intens. La manca de comunicació, també ha fet que un terç de les propostes presentades, no fossin acceptades per a no complir els criteris.

Per altra banda els cupaires lamenten els pocs recursos amb els que es comptaven. Els 90.000€ de partida destinats a la iniciativa suposen tan sols el 0,5% del pressupost total de l’Ajuntament. Una xifra que no permetia proposar projectes gaire importants. Per altra banda, i com es posava com a exemple en el tríptic creat per l’Ajuntament, la majoria de propostes acceptades per a la votació –i les tres més votades per als sadurninencs i sadurninenques–, són qüestions que cal incloure dins de les actuacions de govern –millorar el mobiliari de l’escola La Pau, arranjar les voreres, crear jardins municipals... –. La CUP considera que aquests són serveis que l’Ajuntament hauria d’estar donant a la ciutadania i troba lamentable que hagin de ser aquests, els que es mobilitzin per a aconseguir dur-los a terme.

La formació considera que cal seguir sumant esforços per a fer partícips a la ciutadania en processos participatius i lamenta que amb casos com aquests, es doni una imatge negativa de què suposa que la ciutadania s’impliqui en la gestió municipal. A més, exigeixen que les propostes guanyadores referents a manteniment de via pública o d'equipaments com l'Escola la Pau, s'assumeixin amb els pressupostos de cada regidoria corresponent i els 90.000 euros es destinin als altres projectes més votats.